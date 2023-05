Apparue en maillot de bain, l’ex-épouse d’Achraf Hakimi s’attire les critiques

L’actrice espagnole d’origine tunisienne, Hiba Abouk, ex-épouse du Lion de l’Atlas et joueur du PSG, Achraf Hakimi, ne cesse de susciter polémique et critiques acerbes sur le réseau social Instagram.

Apparue en maillot de bain, pendant ses vacances en compagnie des deux enfants du couple séparé, la Madrilène a subi une kyrielle de sévères reproches.

Rappelons, qu’auparavant, Hiba Abouk avait décidé de déposer une nouvelle plainte à l’encontre de l’international marocain, après son échec cuisant de s’emparer de la moitié de la fortune d’Achraf Hakimi. Et d’après ce qu’avait rapporté « La Vanguardia », quotidien espagnol d’information généralisée, déception et dépit ont été le lot de l’actrice, après l’échec précité et, surtout le fait que ce soit la mère de Hakimi, selon de nombreux médias, qui gère la fortune du Lion de l’Atlas.

