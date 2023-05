Kelaâ des Sraghna: des morts et des blessés dans un tragique accident

Par LeSiteinfo avec MAP

Cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées, dont trois grièvement, dans un accident survenu, mercredi, sur la route régionale 208, au niveau de Douar Belfaida, Commune Jouala (rovince de Kelaâ des Sraghna), suite à une collision entre un véhicule léger et un camion de transport de marchandises, apprend-on auprès des autorités locales.

Aussitôt avisés de l’accident, les autorités locales et les services de la Gendarmerie Royale et de la Protection civile se sont rendus sur les lieux afin de procéder aux opérations d’intervention et de porter secours aux blessés, qui ont été transférés à l’hôpital provincial de Kelaâ des Sraghna pour recevoir les soins nécessaires, précise la même source.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie Royale, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances de cet accident, conclut-on.

S.L.