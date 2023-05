L’école d’ingénieurs en France, EIGSI, a répondu présente à l’appel du forum des étudiants pour présenter ses programmes de formation dans les domaines de l’ingénierie et des sciences. L’école a mis en avant ses offres de formation en génie mécanique, génie électrique, génie industriel, informatique et autres domaines pertinents, qui sont conçues pour répondre aux besoins du marché de l’emploi et des entreprises.

