Vague de chaleur au Maroc: ruée vers les plages ce weekend

La vague de chaleur se poursuit au Maroc. Ce weekend, plusieurs Marocains ont ainsi afflué en masse vers les plages, annonçant le début précoce de la saison estivale.

A Rabat, Casablanca, Agadir ou encore Tétouan, de nombreuses familles en quête de fraîcheur ont pris des bains de soleil ce weekend, au grand bonheur des enfants en particulier.

Et à l’instar de toutes les belles plages du Royaume, celles de Martil, de Ain Diab, de Bouznika et de Mohammédia ont connu un engouement populaire indescriptible de familles, venues y passer de bons moments, loin du brouhaha et de la température élevée des villes.

Voici, par ailleurs, les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 1er mai 2023:

– Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines intérieures, l’extrême Sud-Est, l’est des provinces du Sud et l’intérieur de Souss.

– Formations brumeuses locales sur les plaines Nord et Centre et le nord-ouest des provinces du Sud.

– Quelques nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.

– Chasse-poussières locales sur l’intérieur des provinces du Sud et le Sud-Est.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes Centre et le Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20/25°C sur l’extrême Sud-Est et le sud des provinces Sahariennes et de 12/18°C sur le reste du pays.

– Températures maximales en hausse sur les plaines intérieures et en légère baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

H.M.