Meknès: un médecin placé en garde à vue

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la Brigade antigang de la préfecture de police de Meknès ont interpellé, jeudi, un médecin exerçant dans le secteur privé et son assistante, âgés de 71 et 64 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de pratique d’avortement illégal sur mineure.

Les mis en cause ont été interpellés dans une clinique privée à Meknès en flagrant délit de tentative d’avortement sur une mineure de 15 ans en présence de sa mère et d’une femme de leur connaissance, apprend-on de source sécuritaire.

Le médecin et son assistante ont été placés en garde à vue, tandis que la mineure, sa mère et la femme qui les accompagnait ont été soumises à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent et ce, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés.

S.L.