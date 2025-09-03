La Bourse de Casablanca termine dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le vert mercredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,14% à 20.146,13 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,03% à 1.649,74 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est apprécié de 0,11% à 1.374,45 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est adjugé 0,32% à 1.967,83 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont pris respectivement 0,09% à 19.320,83 pts et 0,24% à 17.457,41 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Industrie agricole » (+5,64%), « Sylviculture et papier » (+3,91%) et « Loisirs et hôtels » (+2,43%) ont réalisé les meilleures performances.

À l’opposé, les secteurs « Sociétés de portefeuilles – holdings » (-2,73%), « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-1,37%) et « Boissons » (-1,35%) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges se sont établis à 692,53 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central (Action) et dominés par les transactions sur CMGP Group (105,28 MDH), Marsa Maroc (96,2 MDH) et Vicenne (74,82 MDH).

La capitalisation boursière a, pour sa part, atteint plus de 1.060,35 milliards de dirhams.

Aux valeurs, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Ennakl (+6,77% à 44 DH), Zellidja S.A (+6% à 259,75 DH), Promopharm S.A. (+5,93% à 1.430 DH), CMGP Group (+5,64% à 412 DH) et Med Paper (+3,91% à 34,25 DH).

En revanche, Sanlam Maroc (-3,3% à 2.019 DH), Auto Hall (-2,95% à 97 DH), Delta Holding (-2,79% à 86,52 DH), Maghreb Oxygène (-2,27% à 430 DH) et Société des Boissons du Maroc (-1,82% à 2.100 DH) ont affiché les plus fortes baisses.