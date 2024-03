Arrêt de la centrale solaire NOOR III : les précisions d’ACWA Power

ACWA Power a récemment annoncé des développements concernant le projet NOOR III au Maroc sur la Bourse saoudienne « Tadawul ». Ce projet, représentant un quart de la production totale du complexe NOOR Ouarzazate, est en cours de réparation suite à une fuite dans le réservoir de sel chaud, démontrant l’engagement de l’entreprise à améliorer la fiabilité et l’efficacité de la centrale.

Dans un communiqué, ACWA Power indique : « Suite à l’annonce par le Groupe sur la Bourse saoudienne « Tadawul » le 24 mars 2024 concernant le projet NOOR III au Maroc, nous souhaitons apporter des éclaircissements supplémentaires sur cette question.

La centrale NOOR III fait partie des quatre centrales constituant le Complexe NOOR Ouarzazate. La génération de NOOR III représente environ 25 % de la génération totale du complexe NOOR Ouarzazate.

Le projet NOOR III est connu comme étant la plus grande tour CSP (Concentrated Solar Power) entièrement opérationnelle au monde, et en 2023, il a dépassé une production annuelle de 420 GWh. Cela équivaut à la demande de plus de 200 mille foyers au Maroc et à 325 476 tonnes de CO2 évitées en 2023.

Il est important de noter que l’acceptation finale de la centrale NOOR III n’a pas encore été accordée et que le réservoir de sel chaud existant a connu un problème de fuite, entraînant des travaux de réparation qui ont commencé.

Compte tenu de notre engagement envers l’amélioration continue et l’assurance d’une performance optimale, la société du projet, en plus de réparer le réservoir existant dans les meilleurs délais pour remettre la centrale en ligne dès que possible, a pris des mesures décisives pour améliorer la fiabilité et l’efficacité de la centrale, même avant la panne actuelle. Cela inclut la construction d’un nouveau réservoir avec un design amélioré qui remplacera le réservoir réparé. Le design du nouveau réservoir intègre les dernières technologies et s’appuie sur les connaissances précieuses tirées de notre expérience avec des projets similaires à l’échelle mondiale, en tirant parti de l’expertise de la vaste flotte d’ACWA Power.

ACWA Power reste engagée à fournir des solutions durables et innovantes qui contribuent à la transition énergétique et répondent aux besoins évolutifs de nos partenaires et parties prenantes. Nous sommes convaincus que les améliorations mises en œuvre dans le projet NOOR III renforceront davantage sa position en tant que source d’énergie renouvelable pionnière et fiable au Maroc et au-delà ».