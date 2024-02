Stellantis affiche des résultats solides à fin 2023

Stellantis N.V. a publié des résultats de record pour l’année 2023, avec une augmentation du chiffre d’affaires net de 6 % par rapport à l’exercice précédent, pour atteindre 189,5 milliards d’euros. Le bénéfice net a augmenté de 11 % à 18,6 milliards d’euros, et les free cash flow industriels sont en hausse de 19 % par rapport à l’exercice précédent, à 12,9 milliards d’euros.

Les ventes mondiales de véhicules électriques (BEV) sont en hausse de 21 % et celles de véhicules électrifiés (LEV) de 27 % par rapport à l’exercice précédent, avec une première place pour les hybrides rechargeables (PHEV) aux États-Unis(3) et une deuxième place pour les LEV aux ÉtatsUnis(3). Les résultats sont en ligne avec les objectifs du plan Dare Forward 2030 et soutenus par les mesures concrètes suivantes :

ENGAGEMENT : Stellantis poursuit son ambition d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2038(4). En 2023, Stellantis a réduit de 20% ses émissions absolues en tCO2 sur les scopes 1 et 2 par rapport à l’année de référence 2021. L’attention constante portée au client a permis à Stellantis de réduire de plus de 40 % le nombre de défauts sur ses véhicules trois mois après leur livraison au client final, par rapport à 2021.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un modèle de consommation circulaire, l’entreprise a ouvert son premier Hub d’Économie Circulaire en Italie, avec la création d’un centre d’excellence destiné à industrialiser la récupération et le réemploi durable des matériaux. Le volume de ventes généré a augmenté de 18 % par rapport à l’exercice précédent. L’entreprise a mis en place un plan d’actionnariat salarié nommé « Shares to Win » en Italie et en France, et prévoit de l’étendre aux autres pays en 2024. Par ailleurs, plus de 600 conventions collectives ont été signées, couvrant près de 90 % des collaborateurs de Stellantis dans le monde. Les « Stellantis Student Awards » ont récompensé plus de 600 membres de familles de collaborateurs pour leur engagement en faveur de l’éducation et de la formation continue, et la Fondation Stellantis s’est associée au CERN pour inaugurer le Science Gateway à Genève, un nouveau centre dédié à l’éducation scientifique.

TECH : Pour soutenir la croissance de l’entreprise sur le marché mondial ainsi que sa stratégie d’électrification en Amérique du Nord, 18 BEV supplémentaires seront commercialisés en 2024 pour atteindre un total de 48 modèles électriques fin 2024. La toute nouvelle Citroën ë-C3 démarre à 23 300 €, ce qui fait d’elle la voiture électrique produite en Europe la plus compétitive du segment B, tandis que la Jeep® Avenger, sacrée Voiture Européenne de l’Année 2023, continue d’engranger les récompenses. Avec la Peugeot E-3008, Stellantis a lancé la première de ses quatre nouvelles plateformes conçues pour les BEV, la plateforme STLA Medium, qui offre la meilleure autonomie de sa catégorie (jusqu’à 700 kilomètres). La deuxième plateforme, STLA Large, dont le lancement est prévu courant 2024, offrira une autonomie de 800 kilomètres et sera conçue pour dépasser les attentes des clients. STLA Large est une plateforme native BEV hautement flexible qui servira de base à plusieurs véhicules à venir des segments D et E. Elle pourra prendre en charge différents systèmes de propulsion, y compris les systèmes hybrides et à combustion interne. Stellantis a sécurisé son approvisionnement en matières premières jusqu’en 2027, et signé un accord avec CATL pour l’approvisionnement de cellules et modules de batteries LFP, complétant ainsi son portefeuille de chimies de batteries.

Stellantis et Ample ont conclu un partenariat dans le domaine de la technologie d’échange de batterie pour une voiture entièrement chargée en moins de cinq minutes. Stellantis s’est joint à Symbio et aux autres actionnaires de la coentreprise pour l’inauguration de SymphonHy, première gigafactory de France et plus grand site intégré de production de piles à combustible à hydrogène en Europe. Stellantis met en place une stratégie pluridimensionnelle afin de sécuriser l’approvisionnement en semi-conducteurs et stimuler l’innovation. SiliconAuto, coentreprise à parts égale entre Stellantis et Foxconn, produira à partir de 2026 des puces destinées à la nouvelle génération de plateformes dédiées à l’industrie automobile. En 2023, Stellantis Ventures a investi dans six nouvelles startups, et Stellantis a signé 49 contrats commerciaux avec des startups.

VALEUR : Flexibilité, mise en œuvre, résilience et agilité demeurent les éléments essentiels de la philosophie de Stellantis. Avec les nombreuses technologies et les nouveaux modèles annoncés, l’entreprise est bien placée pour répondre de manière rentable aux attentes des clients, aux fluctuations du marché et aux bouleversements politiques. Stellantis affiche une croissance continue hors de l’Europe élargie et de l’Amérique du Nord avec le « troisième moteur » qui a vu son chiffre d’affaires net augmenter de 13 %. En Chine, Stellantis a investi 1,4 milliard d’euros dans Leapmotor, un OEM du secteur des véhicules à énergie nouvelle (NEV : New Energy Vehicles), et détient désormais près de 21 % de son capital. Cet investissement permet à Stellantis de jouer un rôle majeur pour soutenir sa croissance prometteuse en Chine tout en contribuant à la stratégie d’expansion international de Leapmotor par le biais de la nouvelle coentreprise Leapmotor International gérée par Stellantis. Stellantis comble ainsi un vide dans son business model et peut désormais profiter de la compétitivité de Leapmotor en Chine et dans d’autres pays. La business unit Véhicules Utilitaires Stellantis Pro One reste en tête du marché en EU30 et en Amérique du Sud, et occupe la place de leader incontesté des ventes de véhicules électriques en EU30 avec 38,8 % de part de marché pour les BEV. La business unit vise la première place mondiale pour 2027, avec une gamme élargie et entièrement renouvelée composée de véhicules à combustion interne, de véhicules électriques, de modèles à piles à combustible à hydrogène et de systèmes permettant d’augmenter l’autonomie du véhicule. La branche DaaS (Data as a Service) de Stellantis, Mobilisights, a créé des solutions innovantes et a sécurisé plusieurs accords stratégiques grâce à ses packs de données sur-mesure et son offre de data streaming.

OBJECTIFS ET PERSPECTIVES : S’appuyant sur la dynamique de 2023, la direction note un certain nombre de facteurs susceptibles de créer un contexte favorable pour 2024, y compris la réduction des problèmes logistiques et d’approvisionnement, la stabilisation et la diminution potentielle des taux d’intérêt, et les bénéfices générés par l’élargissement de la gamme de produits prévu par l’entreprise. Le groupe renouvelle son engagement d’atteindre une marge opérationnelle courante minimum à deux chiffres pour 2024, ainsi qu’un free cash flow industriel positif malgré les incertitudes macroéconomiques.

Sous réserve de l’approbation des actionnaires, Stellantis propose de verser un dividende ordinaire de 1,55 € par action, soit une hausse de 16 % par rapport à l’année précédente, et le calendrier prévu pour le NYSE, Euronext Milan et Euronext Paris sera le suivant : (1) date de détachement le 22 avril 2024, (2) date d’enregistrement le 23 avril 2024 et (3) date de paiement le 3 mai 2024. Stellantis mettra également en œuvre un programme de rachat d’actions sur le marché de 3,0 milliards d’euros pour 2024, avec 0,5 milliards d’euros d’actions rachetées au titre de la rémunération en actions et du plan d’actionnariat salarié, en 2024.