DONGFENG inaugure sa gamme de véhicules particuliers au Maroc

Le constructeur automobile DONGFENG, acteur majeur de l’industrie automobile chinoise, officialise ce jeudi 17 juillet le lancement de sa gamme de véhicules particuliers (VP) sur le marché marocain. Cet événement marquant intervient dans un contexte de forte transformation du secteur automobile au Maroc, porté par une demande croissante en matière de mobilité durable, de technologies embarquées et de performance énergétique.

Déjà bien implantée dans le Royaume à travers une large offre de véhicules utilitaires légers (VUL) salués par les professionnels, DONGFENG a également favorisé l’assemblage local de ses camions au Maroc, témoignant de son engagement industriel durable. Aujourd’hui, la marque franchit une nouvelle étape stratégique avec l’introduction de cinq modèles VP. Cette offensive commerciale reflète l’ambition inébranlable de s’imposer en tant qu’acteur de référence sur le segment particulier, tout en capitalisant sur l’expertise du groupe, un positionnement technologique fort et une politique tarifaire accessible.

La gamme DONGFENG lancée aujourd’hui au Maroc est le fruit d’un développement rigoureux, méticuleusement pensée pour répondre aux besoins spécifiques du marché marocain.

Elle comprend la berline essence SHINE, proposée à seulement 169 000 dirhams, et sa déclinaison HYBRIDE SHINE MAX, affichée à seulement 249 000 dirhams. Deux SUV hybrides complètent cette offre : le MAGE, à seulement 249 000 dirhams, et le HUGE, à seulement 289 000 dirhams. La marque introduit également la DONGFENG BOX, une citadine 100 % électrique dotée d’une autonomie réelle de 344 km (CLTC 430 km), avec une efficacité énergétique de la batterie de 80 %, disponible à seulement 219 000 dirhams.

Chaque modèle incarne les valeurs de la marque : robustesse, innovation, élégance et sécurité. La Shine se distingue par son design sportif et ses équipements connectés, comme la caméra panoramique 540° et un large écran tactile de 13 pouces. Le Shine Max hybride, quant à lui, bénéficie d’un toit ouvrant panoramique et d’un système de climatisation intelligent 4D. Les SUV Mage et Huge associent confort de conduite, motorisation hybride, toit panoramique et haute technologie embarquée, tandis que la citadine BOX, 100 % électrique, offre une conduite semi-autonome adaptée aux besoins urbains actuels.

« Nous avons conçu cette gamme pour répondre aux attentes spécifiques des conducteurs marocains, avec des véhicules qui allient design, performance, technologie et accessibilité. Le Maroc est un marché stratégique pour notre développement en Afrique, et nous sommes fiers d’y déployer notre vision de la mobilité de demain. Nous allons renforcer notre ancrage local à travers plusieurs initiatives structurantes : dès 2025, un hub régional d’import-export de pièces de rechange sera mis en place pour desservir d’autres marchés africains, et dès 2026, une académie de formation technique, ouverte aux talents marocains et étrangers, verra le jour pour accompagner la montée en compétence du secteur », déclare M. ABDELHAK KHADRAOUI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DONGFENG MAROC.

La soirée de lancement, placée sous le signe de l’innovation et de la découverte, est rythmée par des prises de parole des dirigeants du groupe, un reveal exclusif des véhicules et une série d’animations immersives destinées à faire vivre l’univers DONGFENG au grand public et aux partenaires. Ce lancement intervient à un moment où le marché marocain affiche une forte appétence pour les technologies hybrides et électriques, avec un cadre réglementaire de plus en plus favorable à la transition énergétique.

L’arrivée de DONGFENG sur le segment VP au Maroc s’inscrit dans une dynamique internationale plus large. Présente dans plus de 100 pays, la marque enregistre plus de 3.000.000 unités vendues dans le monde en 2024. Elle est entrain de renforcer activement sa présence sur le continent africain.

DONGFENG s’appuie sur ses centres de recherche et développement en Chine et en Suède, ainsi que sur une stratégie produit axée sur l’innovation continue, un design de classe mondiale et une fiabilité technique reconnue. Ce savoir-faire se traduit aujourd’hui par une offre pensée pour le quotidien des conducteurs marocains, qu’il s’agisse de solutions de mobilité urbaine, familiale ou professionnelle.