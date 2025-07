Zine Capital Invest renforce sa présence sur le marché du snacking au Maroc

Dans un contexte de forte évolution des modes de consommation, Zine Capital Invest, acteur de référence de l’agroalimentaire et de la distribution au Maroc, déploie un plan d’action ambitieux pour accompagner la saison estivale, moment stratégique pour le marché du snacking. Cette dynamique repose sur le lancement de nouvelles gammes de produits, une campagne de communication d’envergure et une volonté affirmée de se rapprocher des attentes des consommateurs.

La consommation de snacking connaît une forte saisonnalité au Maroc. Le premier semestre de l’année est souvent marqué par une consommation timide en raison d’événements religieux majeurs comme le Ramadan ou l’Aïd al-Adha, qui modifient profondément les habitudes alimentaires. En revanche, la deuxième moitié de l’année, rythmée par les vacances d’été, la rentrée scolaire et la reprise des activités, offrent un terrain propice au développement des ventes et à l’émergence de nouvelles tendances de consommation.

Soucieux d’accompagner ces évolutions, Zine Capital Invest mise sur l’innovation pour enrichir son portefeuille de marques. Le lancement récent de la gamme de céréales Kidzo en est une illustration forte. Déclinée en plusieurs formes et saveurs, cette nouvelle catégorie vise à démocratiser la consommation de céréales au Maroc, en proposant des produits à la fois accessibles, ludiques et nutritifs. Avec Kidzo, le groupe s’adresse principalement à un public jeune, sans pour autant négliger les adultes friands de ce type de produit.

En parallèle, Zine Capital Invest à travers sa filiale Biscuiterie Moderne Zine (BMZ), continue de développer ses marques historiques, à l’image des snacking soufflés Deriko, lancés avec succès l’an dernier, et des biscuits Tobigo, qui se démarquent aujourd’hui avec l’introduction du Jaffa Cake « Jelly », un produit inédit sur le marché marocain.

Pour accompagner ces lancements, le groupe déploie une campagne de communication multicanale qui s’appuie sur un dispositif 360 : présence digitale renforcée, opérations terrain sur les plages, activations en points de vente et partenariats ciblés. Cet effort marketing, soutenu par un investissement de plusieurs millions de dirhams, vise à toucher les consommateurs dans leurs moments de vie estivale tout en valorisant les innovations du groupe.

« Notre ambition est d’offrir des produits qui parlent aux consommateurs d’aujourd’hui : simples, accessibles et porteurs de plaisir, tout en maintenant nos exigences élevées en matière de qualité. Cette campagne est une illustration concrète de notre capacité à innover et à répondre aux attentes d’un marché en perpétuelle évolution », souligne Otmane Lazrak, directeur marketing de Zine Capital Invest.

Au-delà de l’été, Zine Capital Invest prépare déjà la rentrée avec de nouvelles initiatives et des lancements prévus dans différentes catégories stratégiques. Le groupe entend également renforcer sa visibilité en participant à plusieurs salons et événements nationaux et internationaux, afin de mettre en avant son savoir-faire et sa contribution au développement de l’industrie agroalimentaire marocaine.