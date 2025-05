Nadia Fettah prend part aux Assemblées annuelles 2025 de la BAD

Par LeSiteinfo avec MAP

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, participe, à la tête d’une délégation marocaine, aux Assemblées annuelles 2025 de la Banque africaine de développement (BAD) qui se tiennent jusqu’au 30 mai à Abidjan.

En sa qualité de gouverneur de la BAD pour le Royaume du Maroc, Mme Fettah prend part au dialogue des gouverneurs, axé cette année sur les moyens de tirer pleinement parti du capital de l’Afrique afin de favoriser son développement, avec l’ambition de renforcer la souveraineté économique des pays du continent, de mieux valoriser leurs ressources internes, d’établir des partenariats plus équitables et de stimuler une croissance inclusive, durable et résiliente.

Ce dialogue a pour objectif de catalyser un débat de fond sur la capacité du continent à prendre les rênes de son développement, en s’appuyant sur des politiques publiques efficaces, des partenariats stratégiques équilibrés et une intégration régionale renforcée.

Le Conseil des gouverneurs élira, jeudi, un nouveau président de la BAD pour succéder à Akinwumi Adesina, en poste depuis 2015.

Cette édition des Assemblées annuelles, qui rassemble plus de 6.000 participants, se veut une plateforme incontournable pour débattre des orientations de développement du continent, examiner les performances économiques et adopter les grandes lignes de la stratégie de la Banque.