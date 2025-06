Teleperformance obtient son Label RSE CGEM pour la 4ᵉ fois

Teleperformance a obtenu pour la quatrième fois le Label RSE décerné par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), confirmant la solidité de son engagement en matière de responsabilité sociétale au Maroc.

Initialement labellisée en 2009 (à l’époque sous le nom de Phone Group), l’entreprise poursuit une démarche structurée autour de cinq axes : inclusion et diversité, bien-être au travail, développement des compétences, engagement communautaire et transition écologique. Le label a été remis par M. Chakib Alj, Président de la CGEM, et Mme Saadia Slaoui Bennani, Présidente de la Commission RSE & Diversité.

En matière d’inclusion, l’entreprise a déployé un plan d’action en faveur des personnes en situation de handicap, incluant recrutement, sensibilisation, aménagements de poste et diagnostic d’accessibilité. En 2024, cette dynamique a été renforcée par la signature d’une convention avec le ministère de la Solidarité, en faveur de l’intégration des personnes en situation difficile.

Le bien-être des collaborateurs est un axe fort, notamment à travers le programme Feel Good, qui a proposé en 2024 plus de 60 journées thématiques (yoga, nutrition, gestion de stress, activités créatives), avec plus de 10 000 participations.

La montée en compétences est portée par la TP Academy, structure interne de formation de TP. Elle propose des parcours dédiés et s’appuie sur une communauté de coachs engagés. À ce jour, plus de 18 000 collaborateurs ont suivi des modules en ligne sur des thématiques clés telles que la cybersécurité ou la conformité.

Sur le plan sociétal, plus de 30 actions de solidarité ont été menées à l’échelle nationale avec 14 associations partenaires, bénéficiant à plus de 1 300 femmes et 700 enfants.

Enfin, grâce au programme COTP ( Citizen of the Planet) , l’entreprise a réduit de 68 % ses émissions de CO₂ depuis 2019, via des actions concrètes sur tous ses sites.

À cette occasion, Mourad El Gour, Directeur du Capital Humain Afrique, a déclaré :

« Cette quatrième labellisation RSE par la CGEM illustre notre capacité à transformer nos engagements en actions concrètes, qu’il s’agisse de développer les talents via TP Academy, de mobiliser nos équipes autour du bien‑être ou de conduire des initiatives communautaires et environnementales. C’est en opérant de manière responsable et en valorisant nos équipes sur tous nos sites que nous créons de la valeur partagée pour nos collaborateurs, nos clients et nos communautés. »

Ce renouvellement confirme la position de Teleperformance parmi les entreprises les plus engagées du pays, avec une stratégie RSE inscrite au cœur de son ADN.