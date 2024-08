MHE prend la présidence du conseil d’administration de Teleperformance

Teleperformance, leader mondial des services aux entreprises et des centres d’appels, a procédé à des changements majeurs dans sa gouvernance. Dernière décision importante: la nomination de Moulay Hafid Elalamy en tant que président du conseil d’administration.

Selon un communiqué rendu public, ces ajustements visent à renforcer l’équipe dirigeante et à préparer la succession du directeur général, Daniel Julien, dont le mandat a été renouvelé.

Thomas Mackenbrock a également été nommé au poste de DG délégué. Il jouera un rôle clé en assistant Daniel Julien, avec pour objectif de le remplacer à terme selon un calendrier défini par un comité incluant Elalamy, Julien, et Mackenbrock.

Lors de sa nomination, Moulay Hafid Elalamy a exprimé sa satisfaction: « J’ai eu le privilège de participer à la réorganisation de la gouvernance de Teleperformance, désormais plus agile et conforme aux meilleures pratiques internationales. Sous la direction de M. Daniel Julien, le groupe est devenu un acteur incontournable au niveau mondial. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec lui et M. Mackenbrock pour bâtir l’avenir de l’entreprise et optimiser sa gestion ».

En 2023, Teleperformance a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 8,3 milliards d’euros (9 milliards de dollars US) et un bénéfice net de 602 millions d’euros.