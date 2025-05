Fitpass Maroc : une nouvelle ère pour le bien-être en entreprise

Et si les entreprises marocaines avaient enfin un outil concret pour améliorer la santé physique et mentale de leurs collaborateurs ?

Dans un monde professionnel en quête d’équilibre, où la performance ne peut plus être pensée sans santé ni engagement durable, Fitpass apporte une réponse tangible aux enjeux de bien-être par l’activité physique, en phase avec les nouvelles attentes des salariés et les ambitions sociales des entreprises. Cette innovation s’inscrit dans un moment de bascule pour les politiques de ressources humaines, où flexibilité, équilibre et impact social prennent une place centrale.

Une plateforme simple, flexible et sans engagement

Alors que la fidélisation des talents et la prévention des risques psychosociaux deviennent des priorités stratégiques, Fitpass propose un modèle simple et percutant : un abonnement unique, pris en charge partiellement ou totalement par l’employeur, donnant accès chaque jour à une activité sportive ou de bien-être au sein d’un réseau national d’établissements partenaires :, salles de sport, studios de fitness, centres de bien-être, espaces de relaxation… Le tout centralisé dans une application mobile ergonomique, intuitive et pensée pour l’autonomie de l’utilisateur.

« Fitpass est plus qu’un simple abonnement sportif, c’est un outil de management positif, un levier de fidélisation et de performance. Nous donnons aux entreprises la possibilité d’investir concrètement dans la santé et le bien-être de leurs collaborateurs. La force de notre modèle repose sur la flexibilité et l’inclusivité. Peu importe où se trouve le collaborateur, il peut pratiquer une activité adaptée à ses envies, chaque jour, sans contrainte», souligne Benoît Thely, Directeur International de Fitpass.

Déjà opérationnel à Casablanca avec de nombreux établissements partenaires et plus de 60 types d’activités (yoga, boxe, natation, crossfit, pilates, wellness…), le réseau est en cours de déploiement dans les villes du Royaume. L’objectif est de garantir une couverture géographique en cohérence avec la mobilité des salariés et leur accès régulier à des activités physiques ou de détente.

Un positionnement exclusif au service des DRH

La pratique régulière d’une activité physique est aujourd’hui reconnue comme un facteur déterminant de bonne santé mentale, contribuant à réduire le stress, améliorer le sommeil et renforcer la motivation au travail.

Conçue exclusivement en BtoB, la solution Fitpass s’adresse aux entreprises de toutes tailles désireuses d’intégrer un avantage social moderne et engageant dans leur politique RH. Sans engagement ni pour l’entreprise ni pour le salarié, le dispositif séduit par sa simplicité de mise en œuvre et sa capacité à s’adapter aux réalités de chaque structure.

Au-delà de l’outil, Fitpass s’inscrit comme un véritable partenaire stratégique des DRH, en alignant enjeux d’attractivité, de fidélisation et de performance avec une démarche RSE valorisante, centrée sur l’humain et la promotion d’un mode de vie actif. À l’occasion de son lancement, plusieurs DRH ont déjà manifesté leur intérêt, voyant dans cette solution un levier concret pour renforcer la culture d’entreprise et répondre aux attentes d’une génération en quête de sens.

Fitpass Maroc invite dès aujourd’hui les entreprises à rejoindre un nouvel écosystème du bien-être au travail, fondé sur la santé préventive, l’activité régulière et l’impact humain.