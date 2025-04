L’UM6P organise la 2ᵉ édition du DeepTech Summit autour de l’IA

L’Université Mohammed VI Polytechnique organise sa deuxième édition du DeepTech Summit (DTS), les 8 et 9 mai 2025, sur son campus à Benguerir. Sous le thème « Redéfinir le progrès : Comment l’intelligence artificielle transforme l’innovation DeepTech », cette édition met en perspective le rôle structurant de l’intelligence artificielle dans l’évolution des modèles d’innovation scientifique, entrepreneuriale et industrielle en Afrique et au-delà.

S’inscrivant dans la continuité de ses travaux sur l’innovation technologique appliquée aux réalités africaines, l’UM6P fait de ce rendez-vous un espace d’expérimentation collective et de dialogue entre science, industrie et société.

Le DTS s’inscrit dans une démarche de soutien à l’entrepreneuriat scientifique. Cette édition prévoit un ensemble de dispositifs visant à accompagner les startups DeepTech dans leur développement. À travers des sessions de pitch, des rencontres de mise en relation ciblée (CVC Track, Pitch me in the dark, Reverse Pitch), et des échanges avec des investisseurs – fonds de capital-risque, business angels, corporate ventures – l’événement crée les conditions d’un dialogue entre porteurs de projets et partenaires financiers, industriels, académiques et institutionnels.

En rassemblant chercheurs, entrepreneurs, investisseurs et institutions autour d’un programme associant conférences, panels thématiques et ateliers interactifs, le sommet ambitionne d’explorer les contours d’une transition technologique inclusive et ancrée dans les réalités des écosystèmes émergents africains. Il s’agit d’un cadre de réflexion, mais également d’une plateforme d’activation conçue pour faciliter la mise en relation entre projets technologiques émergents et sources de financement.

Introduit dans cette édition, le DTS Prize met en lumière des startups mobilisant les technologies de pointe pour répondre à des enjeux contemporains dans des secteurs comme la santé ou les énergies renouvelables. Le prix rend également hommage aux sociétés de capital-risque dont l’engagement contribue à l’émergence d’une nouvelle génération d’innovateurs africains. Sélectionnées parmi plus de 150 candidatures, les startups finalistes bénéficieront d’une visibilité renforcée, d’un accompagnement structuré et d’une ouverture vers des opportunités de financement. Un prix spécial distinguera une initiative portée par un écosystème africain, témoignant de la volonté du sommet d’inscrire le continent dans les dynamiques globales de transformation scientifique et technologique.

L’édition 2025 du DTS se positionne dans une lecture prospective des transformations actuelles. L’intelligence artificielle, longtemps envisagée comme outil d’optimisation, prend aujourd’hui une place centrale dans les processus d’innovation DeepTech. À l’échelle des écosystèmes technologiques, cette convergence pousse à repenser les modèles de développement, les priorités d’investissement et les modalités de coopération. Dans ce contexte, l’Afrique dispose d’une fenêtre stratégique. Grâce à ses dynamiques démographiques, à l’émergence de nouveaux hubs entrepreneuriaux et à des défis systémiques porteurs d’innovation, le continent peut capitaliser sur l’IA appliquée à la DeepTech pour développer des solutions adaptées dans des domaines structurants tels que l’agriculture, l’eau, l’énergie, la santé ou encore l’éducation.

Parmi les domaines en structuration, le quantum computing s’impose comme une verticale technologique en phase exploratoire, avec un fort potentiel disruptif, notamment pour les écosystèmes africains en quête de leapfrogging technologique. Bien que confronté à des barrières techniques et capitalistiques importantes, le quantum computing suscite un intérêt croissant.

Au carrefour de la santé de précision, de la cybersécurité, de la modélisation moléculaire et de l’IA avancée, il ouvre des perspectives pour les écosystèmes africains, notamment dans des domaines où les enjeux de calcul intensif, de souveraineté numérique et de valorisation des ressources locales sont critiques. Dans cette optique, la collaboration entre institutions académiques, opérateurs industriels et acteurs publics pourrait structurer une approche partagée de l’investissement dans la recherche fondamentale, la formation et l’infrastructure.

«Cette deuxième édition interroge un moment charnière : celui où l’intelligence artificielle rebat les cartes de la DeepTech, autant dans les laboratoires que dans les chaînes de valeur. C’est un appel à relier l’avant-garde technologique aux enjeux réels, avec l’Afrique comme terrain d’invention.» déclare Yassine Laghzioui, directeur de l’entrepreneuriat et du venturing de l’UM6P et CEO d’UM6P Ventures.

Pendant deux jours, le DTS rassemble chercheurs, entrepreneurs, investisseurs et décideurs autour d’une ambition commune : explorer les leviers d’innovation utiles aux transitions technologiques du continent.

Inscription : https://deeptech.um6p.ma