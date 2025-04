La Bourse de Casablanca clôture dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en hausse jeudi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,44% à 17.299,38 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,5% à 1.407,68 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 0,44% à 1.189,03 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est adjugé 0,78% à 1.729,46 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des gains respectifs de 0,44% à 16.663,01 pts et 0,43% à 14.900,77 pts.

Sur le front sectoriel, les indices « Sociétés de financements et autres activités financières » (+3,05 %), « Industrie pharmaceutique » (+2,21%) et « Ingénierie et biens d’équipement industriels » (+2,02%) ont enregistré les meilleures performances.

A l’opposé, les secteurs « Transport » (-2,43%), « Sylviculture et papier » (-2,16%) et « Chimie » (-1,76%) ont affiché les plus forts replis.

Les échanges ont atteint plus de 558,36 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Action » et dominés par les transactions sur Label vie (89,93MDH), Banque centrale populaire (62,19 MDH) et Travaux généraux de Construction de Casablanca (34,49 MDH).

La capitalisation boursière s’est, quant à elle, élevée à plus de 902,41 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Réalisations mécaniques (+9,99% à 445,45 DH), S.M Monétique (+9,99% à 622,30 DH), Salafin (+8,09% à 678,90 DH), M2M group (+3,7% à 529,90 DH) et Stokvis Nord Afrique (+3,51% à 59 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par Sanlam Maroc (-5,10% à 1.898 DH), Promopharm S.A (-3,85% à 950 DH), CTM (-2,43% à 920,10 DH), Douja Prom Addoha (-2,31% à 38,05 DH) et Med paper (-2,16% à 22,19 DH).