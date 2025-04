Almaxyra & Company au cœur du Moroccan AI & Robotics camp

Nous sommes fiers de prendre part à la première édition du Moroccan AI & Robotics Camp – MARC V1, un événement organisé par le Club NeuroDynamics de l’ENSIAS, qui se tiendra les 11, 12 et 13 avril 2025 à Rabat.

Cet événement, placé sous le thème « AI & Robots in Human’s Service », réunira des jeunes passionnés de robotique et d’intelligence artificielle autour d’un hackathon engagé à fort impact, dédié à la création de solutions technologiques au service de l’inclusion sociale, plus particulièrement à destination des personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de ce partenariat, Almaxyra & Company apportera son expertise à travers deux sessions de formation technique, une approche appliquée avec la mise à disposition d’équipements robotiques, ainsi qu’un accompagnement ciblé des équipes participantes tout le long du challenge, dans le cadre de l’activité de mentoring. L’équipe prendra également part aux temps forts de l’événement, notamment la table ronde d’ouverture.

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la mission d’Almaxyra & Company : démocratiser l’accès aux technologies robotiques avancées, renforcer les compétences des jeunes talents et œuvrer pour un usage inclusif, éthique et responsable de la technologie au Maroc et en Afrique.

Almaxyra & Company se réjouit de collaborer avec les organisateurs du Club NeuroDynamics de l’ENSIAS et de contribuer activement à la réussite de cette première édition.