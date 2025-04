ESCDA Maroc et l’APEBI officialisent un partenariat stratégique

ESCDA Maroc (Élu Service Client de l’Année Maroc), référence nationale et Internationale en matière de mesure et d’amélioration de l’expérience client, et l’APEBI (Fédération des technologies de l’information, des Télécommunications et de l’Offshoring), acteur clé de la transformation numérique au Maroc, ont officialisé cette semaine, le 9 avril 2025, un partenariat stratégique lors d’une cérémonie organisée au siège de l’APEBI au Technopark de Casablanca.

Objectifs du partenariat

Ce partenariat ambitieux vise à renforcer la qualité de service au sein de l’écosystème digital marocain, en s’articulant autour de plusieurs axes clés :

1. S’appuyer sur un référentiel d’Expérience client via le label ESCDA Maroc pour harmoniser les standards d’excellence du service client dans les métiers de l’IT, des télécommunications et de l’offshoring.

2. Organiser des ateliers collaboratifs entre entreprises adhérentes de l’APEBI et experts d’ESCDA Maroc , pour partager des retours d’expérience et sensibiliser l’écosystème sur les critères à prendre en compte en matière de service client par canal de communication sur le marché national et International.

3. Promouvoir l’expertise marocaine à l’international en valorisant les entreprises locales labélisées ESCDA Maroc pour leur qualité de service via le concours annuel proposé par ESCDA Maroc .

4. Accompagner les PME -TECH membres de l’APEBI dans l’intégration de méthodologies client- centric , grâce au référentiel ESCDA Maroc portant sur le service et l’expérience client. P lus de 15 critères incontournable s par canal de communication (Téléphone – Face à Face – E-mail/ Formulaire de contact – Réseaux sociaux – Site internet ) .

Discours et engagements

M. Redouane El Haloui, Président de l’APEBI, a déclaré :

« Ce partenariat incarne notre volonté commune de faire du Maroc un hub digital où excellence technologique rime avec excellence relationnelle. En mutualisant nos réseaux et savoir-faire, nous accélérerons la maturation des entreprises pour répondre aux attentes d’un marché mondial exigeant. »

M. Yann Dolleans, Directeurs associés d’ESCDA Maroc, a ajouté :

« L’enjeu dépasse la satisfaction client : il s’agit de positionner le Maroc comme une référence en matière d’expérience digitale globale. Grâce à l’APEBI, nous mettons en avant le label ESCDA Maroc pour transformer les organisations de l’intérieur afin de renforcer leur qualité de service tant sur le marché local qu’à l’International.

S.L