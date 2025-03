Croissance nationale: les dirigeants marocains sont confiants

81 % des dirigeants marocains sont confiants quant aux perspectives de croissance de l’économie marocaine (vs. 90 % en 2024)

52% des dirigeants marocains sont confiants quant aux perspectives de l’économie mondiale (vs. 58 % en 2024)

90 % des dirigeants marocains s’estiment confiants quant à la croissance de leur entreprise sur les 12 prochains mois.

des dirigeants marocains s’estiment 71 % des CEO marocains prévoient l’intégration systématique de l’IA dans les processus de leur entreprise d’ici trois ans .

des CEO marocains dans les processus de leur entreprise . Les conflits géopolitiques deviennent le premier facteur de risque identifié par 34 % des dirigeants marocains, suivis par l’inflation (23 %), le risque climatique (20 %), et le risque cyber (10 %).

deviennent le identifié par des dirigeants marocains, (23 %), le (20 %), et le (10 %). Près de la moitié des dirigeants prévoient des opérations de fusion / acquisition à court terme

Cette étude a été menée auprès de plus de 4 700 dirigeants internationaux dans 109 pays, avec une déclinaison au Maroc comme au Maghreb afin d’apprécier de façon plus spécifique les enjeux économiques et stratégiques qui se posent à notre région.

Un optimisme renouvelé malgré le risque géopolitique

La confiance des dirigeants dans l’économie marocaine est renouvelée (81% des répondants) et ce, malgré un contexte mondial marqué par de très fortes tensions géopolitiques. Bien qu’en léger recul par rapport aux 90 % enregistrés en 2024, cet optimisme témoigne de la résilience du tissu économique national.

Le risque géopolitique est désormais perçu comme la principale menace pour 34 % des dirigeants marocains. Dans ce climat incertain, 90 % des chefs d’entreprise restent pour autant confiants quant à la croissance de leur propre entreprise au cours des 12 prochains mois. La prudence est de mise à l’échelle mondiale : 51 % des dirigeants se disent optimistes pour l’économie globale, contre 58 % l’an dernier.

« Malgré un environnement économique en perpétuelle évolution, les entreprises marocaines affichent toujours de la confiance dans leurs perspectives de croissance. Engagées dans une transformation durable, les entreprises misent sur une approche pragmatique, alliant innovation technologique et valorisation du capital humain. Leur capacité d’adaptation face aux défis émergents, tels que l’intelligence artificielle et le changement climatique, témoigne de leur volonté de construire un avenir résilient et prospère », explique Reda Loumany, Territory Managing Partner de PwC au Maroc.

Risque cyber et climatique entre invariant et évolution

Les risques cyber et climatiques demeurent au cœur des préoccupations des dirigeants marocains. En 2025, 58 % d’entre eux se sentent exposés aux menaces cyber, perçues comme un facteur de destruction de valeur.

L’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un levier clé de transformation et de création de valeur à l’inverse. Son adoption suscite un fort engouement au Maroc, où 71 % des dirigeants se montrent confiants quant à son intégration dans leurs entreprises. En plus d’optimiser l’efficacité opérationnelle, l’IA se positionne comme un outil stratégique pour accélérer la transformation des entreprises et renforcer leur résilience. L’IA s’installe désormais au cœur des agendas des CEOs.

Parallèlement, le risque climatique prend de l’ampleur et illustre, en ce sens, une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux. 45 % des dirigeants marocains se disent particulièrement attentifs aux réglementations de contrôle des émissions carbone. Cette vigilance s’explique notamment par l’impact de ces réglementations, qui pourraient restreindre l’accès à certains marchés d’exportation (exemple du CBAM notamment)

La croissance externe, levier privilégié de la transformation et de l’internationalisation

Les entreprises marocaines intensifient leur expansion à l’international, misant sur des opérations de croissance externe pour renforcer leur position sur des marchés stratégiques. 47 % des dirigeants déclarent envisager une acquisition au cours des trois prochaines années, témoignant d’une ambition forte d’expansion. Cette dynamique s’inscrit dans une tendance déjà engagée, puisque 39 % affirment avoir réalisé au moins une acquisition significative au cours des trois dernières années.

« Les entreprises marocaines franchissent désormais un nouveau cap dans lequel le virage technologique devient une condition essentielle de leur succès. Dans ce contexte, le capital-investissement joue aussi un rôle clé dans la transformation de nos entreprises locales et en soutenant les projets d’expansion au-delà des frontières du Maroc », précise Jonathan Le Henry, Partner Strategy& (l’entité de conseil en stratégie de PwC), Head of Strategy& au Maghreb.

S.L.