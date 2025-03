Granal ouvre son capital à Red Med Private Equity

Granal, acteur majeur de l’exploitation de carrières et filiale d’Africorp Mining, pôle mines et carrières de la holding Africorp Consortium, présidée par Saad Berrada Sounni, actionnaire majoritaire, annonce l’entrée du fonds d’investissement Colombus 1 géré par Red Med Private Equity (RMPE) à hauteur de 20% de son capital.

Cette opération stratégique permettra à Granal d’accélérer son plan de développement 2025-2027, renforçant ainsi son maillage territorial et consolidant son rôle clé dans l’accompagnement des infrastructures du Maroc.

Grâce à ce partenariat, Granal pourra intensifier son implantation sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à l’international dans les prochaines années afin d’être au plus proche de sa clientèle et de diversifier son offre de produits afin de mieux répondre aux besoins du marché en matériaux de construction. L’entreprise prévoit d’ouvrir de nouveaux sites tout en diversifiant ses activités, marquant ainsi une avancée stratégique vers une intégration verticale de ses opérations.

Omar Lahlou, Président de Granal, souligne : « Cette opération marque une étape majeure dans la trajectoire de Granal. L’entrée de Red Med Private Equity (RMPE) nous apporte des ressources stratégiques pour poursuivre notre expansion, renforcer notre proximité avec nos clients et soutenir le développement des infrastructures marocaines avec des

matériaux de qualité, issus d’un savoir-faire éprouvé ».

De son côté, Jaafar Harti, CEO Africorp Consortium, déclare : « Le développement de Granal reflète la vision d’Africorp : structurer des pôles d’excellence et accompagner le développement du pays. Ce partenariat avec Red Med Private Equity (RMPE) permet à Granal de consolider sa position et de continuer à se déployer sur l’ensemble du territoire, en anticipant les besoins du secteur des infrastructures et du BTP ».

Mohamed Nasset, Managing Partner de Red Med Private Equity confie: « A travers ce 4e investissement du Fonds Colombus 1, nous poursuivons notre stratégie d’accompagnement des PMEs nationales dans l’implémentation de projets stratégiques et industriels ambitieux et créateurs de valeur, à la fois pour les participations et pour nos actionnaires. Notre

partenariat avec Africorp Consortium combiné à une équipe de management de très grande qualité permettront à Granal de confirmer sa position d’acteur de référence du secteur des matériaux de construction ».

Depuis sa création, Granal s’est imposée comme un acteur incontournable du secteur. Passée d’un seul site d’exploitation à neuf aujourd’hui, l’entreprise a bâti un maillage territorial couvrant notamment Benslimane, Tanger et Khemisset, et prévoit de nouveaux sites.

Sous la direction de Mounir El Grioui, Directeur Général de Granal, l’entreprise s’est forgée une réputation d’excellence en matière d’exploitation de carrières et d’innovation industrielle. « Chez Granal, nous avons toujours misé sur l’expertise de nos équipes et la proximité avec nos clients. Grâce à cette nouvelle dynamique, nous continuerons à structurer notre offre et à anticiper les besoins du marché des infrastructures », explique-t-il.

Granal intègre une approche responsable dans ses activités, avec une politique RSE centrée sur la protection de l’environnement, le développement sociétal et l’emploi local. Grâce à des investissements en innovation et en gestion durable des ressources, l’entreprise s’assure d’un impact positif sur les régions où elle opère.

L’entrée de Red Med Private Equity (RMPE) au capital de Granal s’inscrit ainsi dans une ambition commune de croissance durable et structurée, au service du développement des infrastructures du Maroc.

