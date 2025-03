Finance verte : comment Bank of Africa accompagne la transition ? (VIDEO)

Table ronde ronde : «Investissement vert : performance, impact et nouvelles opportunités», organisée par Horizon Press Group dans le cadre de son cycle de conférences «Le Cercle des Éco».

Les experts du débat : Mamoun Tahiri Joutei, directeur central Intelligence économique et Développement durable à Bank of Africa, Lamiae Derraji, principal banker à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD, Hamza Tber, associate director au Boston consulting Group (BCG) et Zineb Jazouli, directrice des relations publiques Renault Group Maroc.

Lors des débats, la question de la fluidité du mécanisme de la finance verte a également été soulevée. En effet, pour encourager l’adoption de la finance verte, simplifier le processus d’investissement s’avère essentiel. Cela étant, Mamoun Tahiri Joutei fait remarquer que, même si certains produits sont présélectionnés et que des audits énergétiques sont effectués, les institutions bancaires ont mis en place des outils pour faciliter l’acte d’investir.

«Nous, en tant que banque, nous avons la capacité de réaliser des audits énergétiques et de vérifier les projets une fois qu’ils sont installés». Selon lui, le secteur bancaire est particulièrement ouvert à l’idée d’investir dans des projets énergétiques.

«Le secteur bancaire est à la recherche de bons projets. Si un projet énergétique nous parvient, nous ferons tout pour l’aider à se concrétiser», précise-t-il, avant de conclure que le véritable défi réside dans la capacité des entreprises à présenter des projets intéressants, bancables et rentables.