Lancement de BVS à Casablanca Finance City, le premier venture studio alternatif made in Morocco

BVS annonce officiellement son lancement à Casablanca Finance City (CFC), avec l’ambition de s’imposer comme un acteur alternatif du venture building.

Alors que le modèle de venture studio reste encore émergent sur le marché marocain, BVS se distingue par son approche unique : un accompagnement qui intègre branding stratégique, structuration financière et excellence opérationnelle, permettant aux entrepreneurs et aux investisseurs de maximiser la création de valeur.

« Nous nous inspirons des meilleures pratiques pour déployer une approche innovante, conçue et portée par une équipe d’excellence et à l’expérience éprouvée, afin de bâtir des ventures à fort impact et à vocation internationale. » souligne l’équipe fondatrice.

Une approche distinctive pour structurer et accélérer des entreprises ambitieuses, BVS repose sur un framework propriétaire, combinant :

• Développement et structuration d’entreprises : Accompagnement stratégique des entrepreneurs, de l’idéation à l’exécution, incluant le design des business models.

• Branding et design : Création de marques fortes, conçues comme de véritables actifs stratégiques et leviers de création de valeur.

• Innovation et transformation : Intégration de l’innovation frugale, technologique et stratégique pour concevoir des ventures agiles, optimisées en ressources, et adaptées aux évolutions constantes du marché.

• Structuration financière et levée de fonds : Accès aux financements et aux réseaux d’investisseurs pour accélérer la croissance.

• Déploiement et expansion : Stratégies de croissance vers l’international pour maximiser la traction et la performance des entreprises accompagnées.

« Chez BVS, nous ne suivons pas les tendances, nous avons l’ambition de les créer. Nous adoptons une approche frugale, alternative et made in Morocco pour concevoir des ventures à fort impact, amenées à rayonner à l’international. » souligne Maria Aït M’Hamed, Présidente de BVS.

Une équipe fondatrice reconnue pour son expertise

BVS s’appuie sur un collectif d’entrepreneurs, chacun apportant une expertise complémentaire pour garantir la réussite des ventures incubées :

• Maria Ait M’hamed et Mehdi El Morjani : co-fondateurs de Bonzai Agency, acteur de référence du branding stratégique et du global design. Forts de plus de 25 ans d’expérience, ils accompagnent des marques et des entreprises pour se différencier et accélérer leur expansion.

• Tarik Haddi : Fondateur, CEO d’Azur Partners et Président de la Fondation Gen J (Génération Innovation Made in Morocco), il est une figure incontournable de la finance et de l’investissement en capital. Son expertise en capital-risque et private equity a contribué au développement de nombreux projets stratégiques.

• Dr. Reda Taleb : Fondateur et CEO du cabinet Officium, il est une référence en stratégie et en marketing. Avec plus de 25 ans d’expérience internationale (Afrique, Moyen-Orient, Europe), il accompagne les entreprises dans leur structuration, leur transformation et l’accélération de leurs business models.

• Youssef El Oudghiri : Expert-comptable et Fondateur d’Orea France, son expertise en modélisation financière, gouvernance et structuration d’entreprises est reconnue. Il apporte au collectif une approche rigoureuse pour maximiser le potentiel financier des ventures.

Un écosystème d’opportunités

L’installation de BVS au cœur de Casablanca Finance City offre un accès privilégié à un écosystème d’investissement dynamique, où convergent capitaux, talents et opportunités d’affaires, constituant ainsi un levier stratégique pour son rayonnement en Afrique.

Cet ancrage stratégique permet d’accélérer le développement des ventures accompagnées et de les connecter à des réseaux internationaux de partenaires et d’investisseurs.

Déjà 3 projets en phase d’amorçage

BVS a d’ores et déjà lancé trois projets porteurs, articulés autour de modèles d’affaires innovants et à fort potentiel. Actuellement en phase de structuration, ces ventures bénéficient de l’expertise et du cadre méthodologique de BVS pour accélérer leur développement.

Pour plus d’informations, visitez www.bvs.ventures