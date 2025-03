39ème édition du Grand Prix Hassan II: l’ATP 250 de Marrakech de retour du 31 mars au 6 avril

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 39ᵉ édition du Grand Prix Hassan II, seul tournoi ATP 250 en Afrique, s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire légendaire. Du 31 mars au 6 avril 2025, le Royal Tennis Club de Marrakech vibrera au rythme de ce rendez-vous incontournable, retrouvant tout son éclat printanier après deux éditions marquées par le mois sacré du Ramadan.

Sous les regards de 25 000 spectateurs cumulés et de millions de téléspectateurs à travers le monde, l’événement réunira l’élite du tennis mondial, dont le tenant du titre, Matteo Berrettini. Porté par une double vocation – excellence sportive et héritage culturel marocain – le Grand Prix Hassan II constitue une vitrine d’exception pour le tennis national et un levier stratégique pour ses institutions : Ministère de la Jeunesse et des Sports, Comité National Olympique Marocain et Fédération Royale Marocaine de Tennis.

Une édition d’envergure, où prestige, performance et passion se conjuguent pour offrir une exposition médiatique de premier plan et une visibilité optimale à ses partenaires.

Un héritage Royal, une nouvelle édition riche en nouveautés et en émotions

Créé en 1984 par Feu le Roi Hassan II, le Grand Prix Hassan II incarne depuis quatre décennies la passion marocaine pour le tennis. Après avoir été délocalisé à Casablanca en 1989, il intègre l’ATP 250 Series en 1990, marquant ainsi son entrée dans l’élite du tennis mondial. De retour à Marrakech depuis 2016, son berceau historique, le tournoi se distingue par ses infrastructures modernisées, répondant aux standards exigeants de l’ATP Tour : une terre battue rénovée, un court central optimisé, un éclairage amélioré, des vestiaires repensés et un confort accru pour les joueurs et le public. L’histoire du tournoi est une fresque de performances inoubliables. Younès El Aynaoui marque l’histoire en 1993 en devenant le premier Marocain finaliste, suivi par Karim Alami en 1994. Puis, en 1997, Hicham Arazi décroche la première victoire marocaine, avant que Younès El Aynaoui n’ajoute un second sacre en 2002, inscrivant à jamais leurs noms dans la légende du sport national.

En parallèle des matchs de haute intensité, la 39ème édition proposera des évènements off à travers un village grand public, des animations nocturnes variées, un exhibition show sur la mythique place Jemaa El-Fna.

Autant d’occasions de célébrer un événement qui dépasse le cadre sportif pour devenir un symbole de fierté nationale et de diplomatie culturelle.

HICHAM ARAZI: Une légende au service du Grand Prix Hassan II

Ancienne gloire du tennis marocain et mondial Hicham Arazi, ex-numéro 22 mondial et figure emblématique du tennis national, assure à nouveau la direction du Grand Prix Hassan II. Fort de son expérience sur le circuit ATP et de sa connaissance approfondie du jeu, il veille à offrir un tournoi d’exception, alliant haut niveau de compétition et excellence organisationnelle.

Sous sa direction, cette 39ème édition promet une semaine de tennis spectaculaire, réunissant des talents internationaux et mettant en lumière le dynamisme du tennis au Maroc.

Hicham qui vient de récupérer avec succès le capitanat de l’équipe du Maroc de Coupe Davis, promet aussi de délivrer l’ensemble des Wild Cards aux joueurs marocains. Une première pour ce tournoi.

Rejoignez-nous pour célébrer l’excellence sportive! Le Grand Prix Hassan II vous promet un spectacle intense, où passion, prestige et performance écrivent l’histoire du tennis mondial.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Dates : Du 31 mars au 6 avril 2025

Lieu : Royal Tennis Club de Marrakech

Adresse: Rue Oued El Makhazine, Marrakech 40000, Maroc.

Téléphone : +212 5244-31902

Billetterie : Accès libre