La Bourse de Casablanca débute ses échanges en hausse ce vendredi

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse vendredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,17% à 16.956,49 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, avançaient, respectivement, de 0,14% à 1.379,22 pts et 0,25% à 1.185,97 pts. De même, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, gagnait 0,17% à 1.745,5 pts.

Aux valeurs individuelles, Delta Holding (+3,74% à 69 dirhams (DH)), Mutandis SCA (+3,23% à 317,95 DH), Risma (+3,05% à 304 DH), Sothema (+2,8% à 1.064 DH) et Fenie Brossette (+2,05% à 193,9 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’inverse, les plus fortes baisses ont été enregistrées par MicroData (-4,27% à 732,3 DH), Med Paper (-3,34% à 22,02 DH), Hps (-3,2% à 605 DH), Label vie (-1,79% à 4.125 DH) et Résidences Dar Saada (-1,61% à 122 DH).

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,93%.

S.L.