La Bourse de Casablanca termine ce jeudi en grise mine

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en grise mine jeudi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,93% à 16.927,28 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,85% à 1.377,33 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,93% à 1.183,02 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap , qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a enregistré une baisse de 2,28% à 1.742,46 pts.

Sur le volet international, le FTSE CSE Maroc 15 a reculé de 0,54% à 16.111,46 pts, tandis que le FTSE CSE Maroc All-Liquid a abandonné 0,86% à 14.569,29 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Distributeurs » (+1,56%), « Mines » (+1,08%) et « Société de financement et autres activités financières » ont réalisé les meilleures performances.

À l’opposé, les secteurs « Loisirs et hôtels » (-4,81%), « Transports » (-4,53%) et « Télécommunications » (-3,02%) ont enregistré les plus fortes baisses.

Les échanges ont atteint 361,66 millions de dirhams (MDH), réalisés essentiellement sur le marché central « Actions » , et dominés par les transactions sur TGCC (55,55 MDH), Société d’Exploitation des Ports – Marsa Maroc (50,08 MDH) et Alliances Développement Immobilier SA (33,89 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à 868,89 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Fenie Brossette (+6,74% à 190 Dirhams (DH)), Sanlam Maroc (+6,21% à 2.018 DH ), Stokvis Nord Afrique (+4,91% à 19 DH ), M2M Group (+3,53% à 539,5 DH ) et Minière Touissit (+2,34% à 1.750 DH ) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’inverse, les plus fortes baisses ont été enregistrées par SMI (-10% à 2.269 DH ), Mutandis SCA (-6,38% à 308 DH ), Oulmes (-5,56% à 1.223 DH ), Jet Contractors (-5,49% à 2.550 DH ) et Risma (-4,81% à 295 DH ).

