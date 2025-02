Jorf Lasfar: le sud de Casablanca approvisionné en eau potable dessalée

OCP Green Water franchit une étape décisive dans la production et la gestion durable des ressources en eau non conventionnelle avec la mise en service, depuis octobre 2024, d’une capacité annuelle de 60 millions de mètres cubes (Mm³) d’eau dessalée destinée à l’alimentation en eau potable de Casablanca Sud.

Ce projet ambitieux et hautement challengeant a été réalisé en un temps record en collaboration avec OCP Manufacturing, JESA, des industriels de l’écosystème national et international, ainsi que les autorités concernées. Il illustre l’engagement du Groupe OCP en faveur de solutions durables pour répondre à la problématique du stress hydrique du bassin Oum Rabii.

Une infrastructure de pointe au service des besoins en eau potable

Après avoir assuré l’approvisionnement en eau potable dessalée des villes de Safi et El Jadida depuis plus d’un an, OCP Green Water étend son engagement en faveur de la sécurisation des ressources en eau en contribuant, depuis le 19 octobre 2024, à l’alimentation en eau dessalée de Casablanca Sud. Cette étape est le résultat d’une nouvelle unité de dessalement dédiée à Casablanca, réalisée sur le site OCP de Jorf Lasfar, avec une capacité initiale de 20 Mm³/an en octobre 2024. Grâce à une gestion de projet agile et intégré et une mise en œuvre accélérée en mode « fast track », cette capacité a été progressivement portée à 60 Mm³/an dès la fin décembre 2024. Cette montée en puissance permet aujourd’hui de couvrir plus d’un quart des besoins en eau potable de la ville, garantissant ainsi un accès renforcé et pérenne à cette ressource essentielle.

Le projet repose sur des technologies de pointe comprenant une station de dessalement d’OCP Green Water, située sur le site d’OCP de Jorf Lasfar, une station de pompage et une conduite de 54,5 km, réalisées par les autorités publiques, qui relie l’installation à la station du barrage de Daourate. Cette dernière joue un rôle clé en assurant notamment l’alimentation en eau potable de Casablanca Sud, répondant ainsi aux besoins croissants de la population.

Dans une démarche d’optimisation des ressources et de réduction de l’empreinte environnementale, le projet intègre un système innovant de recyclage de l’eau de mer utilisée pour le dessalement. Ce procédé repose sur une synergie industrielle avec l’unité de production du site OCP de Jorf Lasfar, permettant de réutiliser ces eaux et d’optimiser ainsi l’usage des ressources hydriques. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision d’OCP Green Water, qui place l’innovation et la durabilité au cœur de sa stratégie.

Des impacts concrets au bénéfice des communautés

Cette initiative d’approvisionnement de 60 Mm³/an d’eau dessalée pour alimenter Casablanca Sud en eau potable ne se limite pas à une simple réalisation technique. Elle incarne une approche intégrée avec les principaux impacts suivants :

Renforcement de l’approvisionnement en eau potable : L’infrastructure mise en place permet de répondre aux besoins croissants des communautés locales, assurant ainsi un accès fiable et pérenne à une ressource essentielle.

: L’infrastructure mise en place permet de répondre aux besoins croissants des communautés locales, assurant ainsi un accès fiable et pérenne à une ressource essentielle. Réduction de la pression sur les ressources naturelles : En intégrant des technologies avancées de dessalement , ce projet contribue à préserver les sources d’eau douce déjà sous pression, tout en valorisant des solutions non conventionnelles.

: En intégrant des , ce projet contribue à préserver les sources d’eau douce déjà sous pression, tout en valorisant des solutions non conventionnelles. Résilience renforcée face au changement climatique: Ce programme offre une réponse durable et proactive face à la raréfaction des ressources en eau dans un contexte marqué par des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents.

S.L.