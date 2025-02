Bank Of Africa et Eurafric certifient leur Data Center ISO 50001

BANK OF AFRICA, en collaboration avec sa filiale IT Eurafric Information, franchit une nouvelle étape dans ses engagements en faveur du climat, en obtenant la double certification ISO 50001 pour son Data Center, une première en Afrique et au Maroc.

Cette reconnaissance attribuée par le Bureau Veritas et l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), atteste de l’engagement du Groupe à adopter des solutions innovantes et durables, conciliant performance et impact environnemental réduit.

Grâce à une gestion optimisée, l’adoption d’équipements de dernière génération à forte efficacité

énergétique, ainsi qu’à l’intégration de technologies d’approvisionnement en énergie propre, le Data

Center de BANK OF AFRICA vise à couvrir plus de 30% de ses besoins en électricité grâce à l’énergie solaire.

Par ailleurs, BANK OF AFRICA a renouvelé en janvier 2025 la certification de son Système de Management Intégré SMI, couvrant l’ISO 50001 pour l’efficacité énergétique, l’ISO 14001 pour la gestion environnementale, et l’ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail.

Cette certification, obtenue à l’issue d’un audit conjoint mené par Bureau Veritas et IMANOR, confirme l’engagement du Groupe en faveur d’une gouvernance rigoureuse et durable.

Cette nouvelle performance s’inscrit dans la Politique de Durabilité du Groupe BANK OF AFRICA, sous

l’égide de son Président M. Othman Benjelloun, et illustre l’ambition du Groupe d’accompagner la

Stratégie Nationale Bas Carbone, tout en renforçant son leadership en matière de Durabilité et de

finance à impact.