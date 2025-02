Les recettes fiscales progressent au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Les recettes fiscales ont atteint 30,79 milliards de dirhams (MMDH) fin janvier 2025, en hausse de 24,6% par rapport à la même période un an auparavant, selon le ministère de l’Économie et des Finances.

Ces recettes ont affiché un taux de réalisation de 9,6% par rapport aux prévisions de la loi de finances (LF), avec une progression soutenue de 6,1 MMDH, précise le ministère dans son récent document sur la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT).

Les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscales, y compris la part supportée par les collectivités territoriales, se sont chiffrés à 1 MMDH contre 386,7 millions de dirhams (MDH) en janvier 2024, fait savoir la même source.

Par nature d’impôt et de taxe, les principales évolutions ayant caractérisé le comportement des recettes fiscales révèlent que l’impôt sur les sociétés (IS) a enregistré un taux de réalisation de 3% et une progression de 51 MDH (+2,4%), principalement portée par l’amélioration des recettes spontanées (+76 MDH, soit +4,1%).

Pour ce qui est des recettes de l’impôt sur le revenu (IR), elles ont atteint un taux de réalisation de 16,6% et affiché une hausse de 4,4 MMDH (+78,2%), reflétant essentiellement l’impact de la régularisation fiscale volontaire, qui a rapporté 3,8 MMDH au mois de janvier 2025.

Les autres catégories de l’IR ont également enregistré des hausses notables, notamment l’IR sur les cotisations (+402 MDH) et les recettes issues des actions de l’administration fiscale (+204 MDH).

Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont, quant à elles, affiché un taux de réalisation de 9,6 %. Ces recettes ont progressé de 1,1 MMDH, grâce au produit aussi bien de la TVA à l’intérieur (+701 MDH, soit +16%) que de la TVA à l’importation (+441 MDH, soit +10,6%).

En outre, le ministère souligne que les recettes des taxes intérieures de consommation (TIC) ont enregistré un taux de réalisation de 7% et une légère recul de 44 MDH (-1,7%), reflétant une baisse des TIC sur les produits énergétiques de 170 MDH (-10,9%), tandis que celles sur les tabacs et sur les autres produits ont progressé respectivement de 70 MDH (+8,2%) et 56 MDH (+28,4%).

S’agissant des droits de douane, les recettes ont atteint un taux de réalisation de 6,6% et une hausse de 248 MDH (+21,3%), alors que les recettes des droits d’enregistrement et de timbre ont affiché un taux de réalisation de 20,1% et une progression de 105 MDH (+2,5%), principalement portée par l’augmentation des recettes de la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules (TSAV) (+216 MDH, soit +8,4%), tandis que les droits d’enregistrement ont reculé de 201 MDH (-15%).

Les recettes non fiscales se sont, pour leur part, établies à 1,1 MMDH contre 1,9 MMDH à fin janvier 2024. Ces recettes proviennent des établissements et entreprises publics (EEP) à hauteur de 72 MDH et des « produits divers des ministères » pour un montant de 984 MDH.

La SCRT est le document statistique qui présente, au nom du ministère de l’Économie et des Finances, les résultats de l’exécution des prévisions de la loi de finances avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l’année précédente.

S.L.