Cosumar : un engagement durable au cœur de la transition écologique

Cosumar déploie depuis plusieurs années des initiatives visant à réduire son empreinte environnementale et à optimiser l’utilisation des ressources. Gestion de l’eau, efficacité énergétique, valorisation des coproduits et accompagnement des agriculteurs sont au cœur de sa stratégie pour inscrire son activité dans une logique de durabilité.

Le sucrier national place, depuis plusieurs années, l’environnement, l’innovation et l’économie circulaire au centre de sa stratégie, redéfinissant ainsi son impact sur l’écosystème agricole et industriel marocain.

De la gestion de l’eau à la réduction de l’empreinte carbone, en passant par l’accompagnement des agriculteurs vers des pratiques plus durables, Cosumar démontre que performance économique et responsabilité environnementale ne sont pas incompatibles.

Une gestion responsable des ressources en eau

Face aux défis du stress hydrique, Cosumar a engagé une série d’initiatives visant à optimiser sa consommation d’eau et à encourager des pratiques plus durables chez ses partenaires agricoles. En dix ans, la raffinerie de Casablanca a réduit de 50% sa consommation d’eau industrielle, tandis que les sucreries de betterave et de canne ont respectivement enregistré des baisses de 73% et 64%.

Ces chiffres traduisent un engagement concret et une gestion optimisée des ressources. L’une des avancées majeures repose sur la généralisation de l’irrigation goutte-à-goutte. En 2022, près de 12.000 hectares de cultures sucrières ont été équipés de cette technologie, représentant une augmentation de 41% par rapport à l’année précédente. Cette évolution permet non seulement d’économiser une quantité significative d’eau, mais aussi d’améliorer les rendements agricoles.

Par ailleurs, Cosumar a mis en place un réseau de 29 stations météorologiques pour piloter l’irrigation de manière plus efficace, avec une économie d’eau supplémentaire estimée à 10%. La sensibilisation est également un levier clé dans cette démarche. À travers des formations et des campagnes de communication, le groupe partage les meilleures pratiques en matière de gestion de l’eau avec ses partenaires, encourageant ainsi une approche collective de la préservation des ressources.

Une réduction significative de l’empreinte carbone

L’industrie sucrière étant énergivore, Cosumar a mis en place une stratégie ambitieuse pour réduire son empreinte carbone. Depuis 2016, le groupe a réussi à la diminuer de 46%, grâce à l’intégration de technologies innovantes et de solutions plus respectueuses de l’environnement. L’un des projets phares de cette transition verte est l’adoption du séchage solaire pour la pulpe de betterave, permettant d’éviter l’émission de

57.000 tonnes de CO₂.

En parallèle, Cosumar a massivement investi dans le transport ferroviaire, réduisant ainsi considérablement les émissions liées au transport de marchandises. L’amélioration de l’efficacité énergétique des installations industrielles constitue également un axe majeur.

L’installation de chaudières à haut rendement et l’adoption de la compression mécanique de la vapeur ont permis de réduire la consommation énergétique de 25% entre 2013 et 2019. Ces initiatives démontrent la capacité du groupe à intégrer des innovations technologiques pour allier performance et responsabilité écologique.

L’économie circulaire au service d’une industrie zéro déchet

Cosumar adopte une approche d’économie circulaire visant à maximiser la valorisation des coproduits issus de la production sucrière. Après l’extraction du sucre, la pulpe de betterave est transformée en pellets pour l’alimentation du bétail, avec une valorisation de 365.000 tonnes de coproduits en 2023. D’autres sous-produits, comme la mélasse et la bagasse, sont également réintégrés dans des chaînes de production.

La mélasse sert à la fabrication de levures alimentaires, tandis que la bagasse est utilisée comme biocombustible dans les sucreries, réduisant ainsi la dépendance aux énergies fossiles. Ces actions traduisent une volonté forte de Cosumar de minimiser son impact environnemental et de s’inscrire dans une logique de durabilité à long terme.

Un accompagnement proactif des agriculteurs vers une agriculture durable

Cosumar ne se contente pas d’optimiser ses propres processus : l’entreprise joue également un rôle clé dans la transformation des pratiques agricoles au Maroc. Avec plus de 80.000 agriculteurs partenaires, elle a mis en place un modèle d’agrégation qui intègre un soutien financier, technique et social pour favoriser des pratiques plus résilientes face aux défis climatiques.

L’irrigation goutte-à-goutte, largement encouragée par Cosumar, permet aux agriculteurs de mieux gérer leurs ressources hydriques tout en augmentant leurs rendements. L’entreprise soutient également l’adoption de l’énergie solaire pour alimenter les systèmes d’irrigation, réduisant ainsi les coûts énergétiques des exploitations agricoles. L’innovation technologique joue un rôle fondamental dans cette transition.

L’introduction de drones pour la surveillance des cultures permet une gestion optimisée des parcelles, en identifiant les besoins spécifiques des plantes et en réduisant le gaspillage des ressources. Ces initiatives participent à une montée en compétence des agriculteurs et à une modernisation durable de l’agriculture sucrière.

Des objectifs ambitieux pour un avenir plus vert

Cosumar poursuit ses engagements en matière de responsabilité sociétale et de développement durable à travers une feuille de route axée sur la réduction de son empreinte carbone grâce à des technologies bas-carbone et des investissements dans des solutions innovantes.

Le groupe ambitionne d’optimiser l’utilisation des ressources hydriques en généralisant l’irrigation goutte-à-goutte sur l’ensemble de ses cultures et vise le zéro déchet industriel en maximisant la valorisation des coproduits dans une logique d’économie circulaire. Parallèlement, il renforce ses actions de formation et de sensibilisation pour accompagner les agriculteurs et les partenaires industriels vers des pratiques plus durables.

Signataire, depuis 2016, du Pacte Qualit’Air de la CGEM et de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, Cosumar adopte une démarche de suivi et de mesure de ses émissions de CO₂, en cohérence avec les standards internationaux.

