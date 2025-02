Tamwilcom : un acteur clé du financement vert

Dans un contexte où le Maroc accélère sa transition énergétique et ambitionne une économie plus durable, Tamwilcom se positionne comme un acteur clé du financement vert. En mettant en place des mécanismes innovants, l’institution facilite l’accès au financement pour les entreprises engagées dans des projets écologiques.

Le Maroc, engagé dans une transition énergétique ambitieuse, mise sur des financements verts pour accélérer son développement durable. Au cœur de cette dynamique, Tamwilcom joue un rôle de catalyseur en facilitant l’accès des entreprises aux ressources financières nécessaires pour mener des projets respectueux de l’environnement. À travers des mécanismes de garantie et des solutions adaptées, l’institution accompagne les PME et les startups engagées dans la transformation écologique de l’économie marocaine.

Un engagement inscrit dans une stratégie nationale

La question du financement vert est un enjeu important pour le Maroc, qui vise la neutralité carbone à l’horizon 2050 et une part de 52% d’énergies renouvelables dans son mix énergétique d’ici 2030.

Dans ce contexte, Tamwilcom a renforcé son engagement en adoptant une feuille de route 2024-2030, qui prévoit un élargissement significatif de son soutien aux entreprises évoluant dans les secteurs verts.

Cette feuille de route s’inscrit dans une démarche plus large, alignée sur la stratégie nationale de développement durable et sur les engagements internationaux du Maroc en matière de lutte contre le changement climatique. L’objectif est clair : encourager l’investissement privé dans des projets écologiques et contribuer activement à la transformation économique du pays.

Des solutions de financement adaptées aux projets verts

Pour accompagner les entreprises dans la réduction de leur empreinte carbone, Tamwilcom a mis en place plusieurs mécanismes financiers, dont Green Invest et l’extension du dispositif Damane Istitmar.

Green Invest, conçu pour soutenir les initiatives écologiques, couvre jusqu’à 40% du coût total des projets avec un plafond de 10 millions de dirhams (MDH) par opération, permettant ainsi d’investir dans les énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique, la valorisation des déchets et les solutions de dépollution industrielle. Ce programme, mis en place en partenariat avec les banques marocaines, facilite l’accès des entreprises à des financements avantageux pour accélérer leur transition écologique.

En parallèle, Tamwilcom a renforcé Damane Istitmar en augmentant les plafonds de garantie pour les entreprises vertes, offrant désormais jusqu’à 20 MDH par opération et 40 MDH par contrepartie, un levier stratégique pour encourager l’investissement dans des infrastructures durables.

Des partenariats stratégiques pour un impact élargi

Au-delà de ses propres dispositifs de financement, Tamwilcom s’appuie sur des partenariats stratégiques avec des institutions financières internationales et des organisations engagées dans le développement durable.

Parmi ces collaborations, le partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), signé en février 2024, vise à faciliter l’accès au financement pour les TPME engagées dans des initiatives vertes. Cette coopération permet de mobiliser des ressources et d’accompagner les entreprises dans leur transition écologique.

Le partenariat avec la Société financière internationale (IFC), signé en décembre 2023, vise à renforcer l’écosystème des startups marocaines. Cette alliance a pour objectif de mettre en place une offre d’accélération pour les startups, facilitant leur accès au capital et soutenant leur croissance. Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par le Fonds innov invest (FII), contribuant ainsi à une transition écologique plus efficace et inclusive au Maroc.

Un rôle central dans la transition écologique du Maroc

L’engagement croissant de Tamwilcom dans le financement vert confirme son rôle clé dans la transformation du paysage économique. En proposant des solutions innovantes, en renforçant ses garanties et en développant des partenariats stratégiques, l’institution favorise l’émergence d’une industrie plus durable et compétitive.

Grâce à des initiatives comme Green Invest et l’adaptation du programme Damane Istitmar, les entreprises disposent aujourd’hui d’outils solides pour accélérer leur transition écologique. Tamwilcom ne cesse de renforcer son impact en facilitant l’accès au financement des projets verts, garantissant ainsi un soutien aux entrepreneurs soucieux d’intégrer les critères environnementaux dans leurs stratégies de développement.

Par ailleurs, son ouverture aux collaborations internationales permet de mobiliser davantage de ressources pour soutenir les investissements durables. Avec une vision ambitieuse et une dynamique d’innovation continue, Tamwilcom contribue activement à faire du Maroc un modèle de financement vert en Afrique.

En accompagnant les entreprises et en encourageant l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement, l’institution participe pleinement à la construction d’un avenir économique prospère, durable et aligné sur les engagements climatiques du pays.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO