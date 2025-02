Financements verts : un levier stratégique pour la transition écologique

Grâce à une mobilisation croissante des institutions financières et des acteurs économiques, le pays a mis en place une série de dispositifs destinés à soutenir les investissements écologiques et à accélérer l’adoption de technologies durables. Des obligations vertes aux lignes de crédit spécialisées, en passant par les partenariats avec des institutions internationales, ces instruments financiers jouent un rôle clé dans la transformation de l’économie.

Dans un contexte où le Maroc se positionne comme un acteur clé de la transition énergétique en Afrique, les financements verts s’imposent comme des instruments essentiels pour soutenir cette transformation écologique.

Ces mécanismes financiers, dédiés à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique, ont pris une ampleur considérable ces dernières années, offrant une multitude de dispositifs pour encourager les investissements dans des projets durables.

Parmi ces instruments, les obligations vertes ont particulièrement attiré l’attention, tant en raison de leur croissance rapide que de leur impact potentiel sur les objectifs climatiques du Royaume.

Panorama des dispositifs de financements verts

Le Maroc a déployé plusieurs instruments financiers pour encourager les initiatives écologiques et soutenir sa transition énergétique.

Dès 2012, Bank of Africa a lancé BOA ENERGICO, le premier prêt dédié au financement de l’efficacité énergétique au Maroc, visant à accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur performance énergétique.

En 2016, le pays a émis ses premières obligations vertes, destinées à financer des projets durables dans les domaines de l’énergie renouvelable, de l’efficacité énergétique et de la gestion des déchets. Cette meme année, Bank of Africa, a en effet lancé un Green Bond, d’un montant de 500 millions de dirhams, destiné à financer des projets nationaux écoresponsables, notamment dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Par ailleurs, BOA a collaboré avec des institutions internationales pour renforcer son engagement en faveur de la finance verte. En 2021, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a accordé à BOA un prêt de 25 millions d’euros, cofinancé par le Fonds vert pour le climat à hauteur de 6,25 millions d’euros, afin de soutenir les investissements verts des entreprises privées marocaines.

Un exemple notable est l’émission par la Banque Centrale Populaire (BCP) en 2022 d’obligations vertes en devises étrangères, totalisant 135 millions d’euros grâce au soutien de Proparco et de la Société financière internationale (IFC), afin de financer des projets d’énergie renouvelable.

Par ailleurs, des lignes de crédit vertes ont été mises en place en partenariat avec des institutions financières internationales pour soutenir les investissements écologiques des entreprises marocaines.

Le programme «Green Value Chain» (GVC), doté de 90 millions d’euros et financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le Fonds Vert pour le Climat (GCF) et des banques locales comme Société Générale Maroc, Crédit du Maroc et Banque Populaire, aide les PME à améliorer leur efficacité énergétique et optimiser leurs ressources.

Le rôle des obligations vertes dans la transition écologique

Les obligations vertes sont des instruments financiers permettant de lever des fonds spécifiquement affectés à des projets ayant un impact environnemental positif. Au Maroc, leur adoption a été facilitée par la mise en place, en 2016, de lignes directrices par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), élaborées en partenariat avec la Société Financière Internationale (IFC).

Ces directives établissent les règles de base et le cadre opérationnel pour l’émission d’obligations vertes, incluant l’identification et la sélection des projets éligibles, l’examen indépendant des projets et les exigences en matière de reporting.

Depuis lors, plusieurs entités marocaines ont émis des obligations vertes pour financer des projets durables. Par exemple, en 2018, le promoteur immobilier public Al Omrane Holding a émis une obligation verte de 500 millions de dirhams pour financer des projets d’efficacité énergétique et des logements intégrant des solutions techniques adaptées aux différentes zones climatiques du pays.

Impact des financements verts sur l’industrie nationale

Les financements verts jouent un rôle déterminant dans le développement de l’industrie marocaine en favorisant l’adoption de technologies propres et en améliorant l’efficacité énergétique. Par exemple, le secteur agroalimentaire a bénéficié de lignes de financement vert pour moderniser ses infrastructures et adopter des pratiques agricoles durables, telles que l’irrigation goutte-à-goutte et les technologies d’agriculture de précision.

De même, l’industrie textile a accédé à des financements verts pour investir dans des équipements plus efficaces, réduisant ainsi la consommation d’eau et d’énergie dans le processus de production.

Perspectives et engagements futurs

Le Maroc continue de renforcer son engagement en faveur de la finance verte. En 2023, le ministère de l’Économie et des Finances a collaboré avec FSD Africa pour concevoir un nouvel instrument financier visant à augmenter la disponibilité et l’accessibilité du financement vert pour les PME marocaines.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) du Maroc, où les PME sont appelées à jouer un rôle clé dans la réalisation des objectifs climatiques du pays.

Les financements verts, et en particulier les obligations vertes, constituent des leviers stratégiques pour la transition écologique du Maroc. Ils permettent de mobiliser des ressources financières importantes en faveur de projets durables, tout en soutenant le développement de l’industrie nationale et en contribuant à l’atteinte des objectifs climatiques du pays.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO