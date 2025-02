Bank Of Africa et Visa renouvellent leur partenariat

Bank Of Africa (BOA), groupe bancaire panafricain, et Visa, un leader mondial des paiements numériques, ont annoncé le renouvellement de leur partenariat stratégique de longue date pour stimuler la digitalisation des paiements au Maroc.

Ce nouvel engagement s’appuie sur une histoire fructueuse, notamment le rôle pionnier de Bank Of Africa en tant que première banque marocaine à s’intégrer à Visa en 1982, et renforcer leur détermination commune à offrir des solutions de paiement de pointe et des expériences transparentes aux consommateurs a travers l’Afrique, indique un communiqué conjoint.

Ce nouveau partenariat stratégique, centré sur l’innovation et l’accélération des technologies de paiement, permet d’enrichir les solutions de paiements électroniques des clients, précise le communiqué.

Cette alliance renouvelée, poursuit la même source, vise également à continuer de transformer le paysage des services financiers au Maroc grâce à une série de produits et solutions innovantes sur le marché local, et sert non seulement à faciliter la mise en œuvre de parcours de paiement fluides et personnalisés, mais aussi à fournir des ressources avancées garantissant une gestion efficace et sécurisée des paiements numériques.

« Ce partenariat stratégique avec Visa est un moment charnière pour Bank Of Africa et pour l’avenir des paiements en Afrique », indique le directeur général exécutif de Bank Of Africa, Khalid Nasr, cité par le communiqué.

« Forts de notre histoire de pionnier en tant que première banque marocaine à s’associer à Visa, et en tant que leader et innovateur constant dans les paiements numériques et la numérisation au Maroc et sur le continent, nous unissons nos forces à nouveau pour accélérer l’adoption de solutions de paiement innovantes. Ensemble, nous permettrons aux clients de prospérer dans l’économie numérique en leur fournissant les outils et l’accès dont ils ont besoin pour participer pleinement au paysage financier moderne », a-t-il relevé.

Pour sa part, la vice-présidente senior et directrice générale de Visa pour l’Afrique du Nord, le Levant et le Pakistan, Leila Serhan, a affirmé que « ce partenariat renouvelé avec Bank Of Africa souligne l’engagement de Visa à stimuler l’innovation, en particulier au Maroc. En combinant notre expertise mondiale avec le leadership avéré de Bank Of Africa dans la transformation numérique, nous sommes convaincus de pouvoir offrir des solutions de paiement véritablement transformatrices ».

« Cela comprend la fourniture de services à valeur ajoutée aux clients marocains, en leur offrant une commodité, une sécurité améliorée et l’accès à des solutions de paiement transparentes qui répondent à leurs besoins de style de vie en constante évolution », a-t-elle expliqué.

Bank Of Africa est déployé dans 32 pays, dont 20 en Afrique, avec un réseau de plus de 2.000 points de vente.

Avec un portefeuille étendu de marques et de filiales, son modèle de banque universelle lui permet de se diversifier dans une variété de lignes d’affaires incluant la banque commerciale, la banque d’investissement ainsi que des services financiers spécialisés tels que le crédit-bail, l’affacturage et le crédit à la consommation.

Visa est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. La mission est de connecter le monde via le réseau de paiements le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, permettant à chacun de prospérer.

S.L.