Bancassurance et épargne : des solutions sur mesure pour un avenir sécurisé

Les produits d’épargne et de bancassurance présentent de nombreux atouts et avantages à même de consolider et de faire fructifier l’épargne. Les offres s’adressent à tous et sont adaptées à tous les budgets. Le rôle du banquier et de l’assureur est néanmoins primordial pour un conseil avisé et des choix judicieux. Tour d’horizon.

Outil indispensable pour se constituer une épargne à même d’amortir bien des aléas de la vie ou pour servir de tremplin à des projets futurs, l’épargne, et notamment les produits de bancassurance, se déclinent en une large panoplie de produits et services répondant à l’ensemble des univers de besoins des clients.

Retraite, éducation, PEL (Plan épargne logement)… les choix sont multiples et convergent tous vers des atouts solides. Directrice des marchés retail banking au sein de Crédit du Maroc, Bouchra Bennani insiste sur deux atouts majeurs des plans d’épargne mis en place par les banques au Maroc. Le premier n’est autre que l’accessibilité. Elle cite l’exemple d’un plan d’épargne éducation, consistant en un versement périodique, mensuel ou exceptionnel. «Au bout de quelques années, on peut se retrouver avec des sommes considérables.

À partir de seulement 300 dirhams versés par mois, on dispose, à l’âge de 18 ans de son enfant, de sommes en mesure de permettre la couverture d’une bonne partie des frais de scolarité post-bac», illustre-t-elle. Il en va de même avec un plan retraite.

«On a tous un train de vie qui peut être confortable tant qu’on est salarié. Passé le pot de départ, on se retrouve avec des difficultés importantes, alors qu’avec un plan épargne retraite, on dispose d’une réserve conséquente, soit en une fois, soit étalée sur plusieurs versements», explique Bouchra Bennani.

Autre atout, la transparence. «Tout épargnant qui a un contrat avec Crédit du Maroc, peut consulter les infos de son épargne sur l’application bancaire et voir comment elle évolue chaque mois. Avec MyCDM, c’est un jeu d’enfant», explique-t-elle.

De quoi encourager les épargnants à faire fructifier et développer leurs avoirs. Et que l’on se rassure, l’argent est toujours disponible.

«On peut être freiné quand on sait qu’on va investir de l’épargne sur du long terme. Mais dans tous les cas, et notamment dans le cadre de la bancassurance, l’argent est toujours disponible. D’autant qu’il y a des mécanismes comme les avances ou encore le rachat partiel ou total de son capital. L’argent n’est jamais bloqué et même si elle est supposée être à long terme, l’épargne est toujours à portée», souligne Mohamed Bel Baraka, directeur général adjoint d’AtlantaSanad Assurance.

L’épargne peut également être suspendue ou arrêtée en cas d’imprévu. Les montants des versements peuvent être modifiés à tout moment. Autre atout et non des moindres : une fiscalité avantageuse, avec des économies sur l’Impôt sur le Revenu mises en place par l’administration fiscale pour aider les citoyens à épargner.

«Le législateur au Maroc a consacré une bonification fiscale très intéressante, que ce soit pour les plans d’éducation, les plans d’épargne retraite, les plans d’épargne logement, les plans d’épargne entreprise ou encore les plans d’épargne actions. L’objectif est d’optimiser, sous conditions, l’impôt qu’on était supposé subir, soit sur les versements soit sur le rendement, et de permettre ainsi de drainer l’épargne», résume pour sa part l’économiste et expert-comptable, Mehdi El Fakir.

Ceci, à condition de maintenir son épargne pendant une certaine durée (un minimum de 8 ans), soit suffisamment longtemps pour bénéficier d’une telle exonération. L’objectif derrière cette incitation est également macro-économique dans la mesure où cette épargne est injectée dans le cycle économique à travers des financements.

«Ceci ne peut qu’être bénéfique pour notre économie. L’épargne est un vrai levier du développement socio-économique. Grâce à cet argent, nous sommes en mesure de distribuer du crédit à d’autres personnes qui n’en ont pas ou de permettre des investissement, et créer ainsi de la richesse. C’est ce cercle vertueux que nous recherchons tous», indique Abdellah Oussayh, directeur bancassurance, vie et partenariats au sein d’AtlantaSanad Assurance.

À noter également que les plans d’épargne jouent un rôle complémentaire par rapport aux régimes sociaux de base. À travers une philosophie de capitalisation, ils permettent un placement personnalisé et des réponses adéquates selon la situation de chacun.

Mehdi El Fakir

Économiste et expert-comptable

Le rôle du banquier ou de l’assureur est capital dans l’orientation du client vers les produits qui correspondent le mieux à ses objectifs et à sa capacité d’épargne. À eux revient la mission d’ajuster sa décision, en proposant le bon mapping. C’est ainsi que l’on peut parler de produit structuré ou d’une combinaison de produits pour servir et équiper un client. Les banques et les assurances se doivent de prendre en compte le profil du client et ses attentes, de plus en plus évolutives, pour traduire ses ambitions en projets concrets.

Rentabilité élevée et risque maîtrisé

Aujourd’hui, la majorité des produits d’épargne qui sont commercialisés sur le marché marocain sont des produits par capitalisation, qui ont fait leurs preuves depuis plusieurs années, et offrent une garantie de sécurité pour le capital comme pour le rendement.

«Mais il y a un autre profil d’investisseurs à la recherche de rendements supérieurs. Je pense aux personnes habituées au marché des OPCVM ou à celles qui peuvent choisir un ou deux supports sur lesquels ils vont investir. Notre rôle, en tant qu’assureurs et banquiers, est de les orienter vers les formules qui cadrent le mieux avec leur situation et leurs objectifs. Il y a beaucoup d’offres sur le marché, notamment au sein de notre compagnie. Ce sont les épargnes en unité de compte (UC)», explique Abdellah Oussayh, directeur Bancassurance, Vie et Partenariats.

Par exemple, en 2024, l’un des supports que l’assureur proposait a généré des rendements qui dépassent les 30% sur une année. Le tout, dans un environnement où le marché est réglementé et le risque maîtrisé.

UC : une petite introduction

Une unité de compte (UC) est un support d’investissement financier inséré dans un contrat d’assurance-vie. On parle souvent d’assurance-vie en unités de compte, au pluriel, car au sein d’un même contrat, l’épargnant peut placer son argent sur différents supports ou UC.

Concrètement, les UC sont des parts d’OPCVM. Un contrat en UC permet de placer le capital investi sur différents supports des marchés financiers.

Cette diversification permet de limiter la prise de risque et d’optimiser le rendement global. Le montage de ce type d’assurance-vie étant assez technique, l’épargnant peut compter sur sa banque ou son assureur pour le conseiller et l’accompagner tout au long de la durée de son contrat.

Ilyas Bellarbi / Les Inspirations ÉCO