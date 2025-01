Casablanca-Settat : SRM poursuit son programme de curage

La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat poursuit l’exécution de son programme annuel de maintenance préventive et curative du réseau d’assainissement liquide, à travers des opérations anticipatives intensives de curage du réseau dans les différentes zones de la Région.

Dans ce cadre, des opérations importantes de curage du réseau et des ouvrages ont été menées le 29 janvier 2025, au niveau de la préfecture de Ben M’sick, précisément à Derb Salama et Hay Jamila, ainsi qu’au niveau de la province de Berrechid. Ces opérations, comprenant l’hydrocurage et le curage manuel, visent à renforcer la capacité du réseau d’assainissement liquide, afin de prévenir les débordements durant les épisodes pluvieux et d’assurer une meilleure gestion de la saison des pluies.

A noter que la Direction Préfectorale Ben M’sick–Sidi Othmane–Moulay Rachid assure la gestion d’un réseau d’assainissement liquide s’étendant sur environ 570 km et comprenant 24.000 ouvrages d’assainissement. De même, le périmètre d’intervention de la société régionale dans la province de Berrechid couvre un réseau d’assainissement liquide de près de 1.580 km, comprenant 26 stations de pompage et 6 stations d’épuration des eaux usées.

Acteur clé de la Région, la SRM Casablanca-Settat poursuit la mobilisation de ses moyens humains et matériels et affirme son engagement à fournir des services de qualité à plus de 7 millions d’habitants.