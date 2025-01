CGEM-FMI : le point sur les perspectives et priorités du secteur privé

Par LeSiteinfo avec MAP

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a tenu, lundi à Casablanca, une réunion avec une délégation de haut niveau du Fonds Monétaire International (FMI), axée sur les perspectives et priorités du secteur privé.

Présidée par le Vice-Président Général de la CGEM, Mehdi Tazi, cette rencontre a offert l’opportunité de partager avec le FMI les priorités et les propositions du secteur privé sur des questions essentielles pour le développement socio-économique du Royaume, indique un communiqué de la Confédération.

Les échanges ont aussi permis d’explorer les pistes pour consolider davantage le momentum économique exemplaire que traverse actuellement le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et une croissance économique durable et inclusive, poursuit la même source.

Ainsi, la CGEM a présenté une analyse détaillée de l’environnement macroéconomique actuel, soulignant notamment l’impact positif sur l’économie nationale des grands projets initiés en vue de l’accueil de la CAN 2025 et de la coupe du monde 2030.

Ensuite, les principaux enjeux des années à venir ont été discutés avec un focus particulier sur des sujets à l’instar des énergies renouvelables, l’importance du soutien aux TPME, l’emploi ainsi que l’investissement et le financement.

Marquée par la présence de plusieurs présidents de commissions de la Confédération, cette réunion s’inscrit dans le cadre du dialogue régulier entre le secteur privé marocain et le FMI et témoigne de l’engagement et la mobilisation de la CGEM à jouer un rôle actif, en partenariat avec le Gouvernement, pour la définition des politiques économiques du Royaume, à promouvoir l’investissement créateur de valeur ajoutée et d’emplois et à contribuer à la résilience et à la durabilité de l’économie marocaine.

Elle s’inscrit également dans le cadre des consultations annuelles relatives à l’article IV et de la troisième revue de l’accord de facilité de résilience et de durabilité (RSF).

Le mécanisme de financement RSF, dont le Maroc bénéficie, a pour objectif d’accompagner les pays dans la gestion des défis structurels, notamment ceux liés au changement climatique et à la résilience économique et représente une opportunité clé pour renforcer les fondations économiques et sociales tout en favorisant une transition énergétique durable.