inwi signe un partenariat avec Cinémas Pathé Maroc (VIDEO)

Toujours à l’écoute de ses clients et engagé à leur offrir des expériences enrichissantes, inwi a procédé, le 21 janvier à Casablanca, au lancement officiel de son tout nouveau programme de fidélité « My inwi Fidélité ».

Ce programme innovant, conçu pour valoriser la fidélité de tous ses abonnés, s’adresse aussi bien aux utilisateurs particuliers de services mobiles (recharges ou forfaits) qu’aux clients Wi-Fi (Fibre, ADSL Xtra ou i-dar).

Avec ce programme, les clients inwi cumulent des points basés sur leur ancienneté et leurs activités, telles que les recharges, le paiement de factures ou leur activité sur l’application My inwi. Ces points peuvent être convertis en avantages variés et permettent de progresser à travers trois niveaux de fidélité : My inwi Fidélité, My inwi Fidélité Plus et My inwi Fidélité Max, chaque niveau débloquant des cadeaux et avantages de plus en plus généreux.

Le programme My inwi Fidélité permet aux clients de choisir chaque semaine un cadeau télécom via la rubrique « My KDO Telco » sur l’application My inwi, en fonction de leur niveau, et selon leur besoin. Il propose également des réductions exclusives chez des partenaires prestigieux, accessibles dans la rubrique « My Deals », incluant, dans un premier temps, des remises sur les produits Samsung, des avantages Glovo, et des réductions auprès d’Istikbal, Mobilium, Beautymall, Yatout, Albumi, Funclub et Mon Jouet. D’autres partenaires viendront se joindre à ce premier panel.

Par ailleurs, les amateurs de culture et de sport peuvent participer à des tirages au sort via « My Events » pour gagner des tickets à des événements majeurs.

Cette cérémonie de lancement du nouveau programme de fidélité a également été marquée par la signature d’un partenariat entre l’opérateur global et Cinémas Pathé Maroc. Dans le cadre de cette collaboration, inwi propose aux cinéphiles une expérience exclusive grâce à la nouvelle rubrique « My Ciné ».

Chaque lundi et mardi, pour l’achat d’un ticket de cinéma, sur la base du plein tarif, un second ticket est offert. Ce billet gratuit, valable pour une séance au choix, peut être utilisé dans un délai de 30 jours, et permettra au client de savourer doublement le plaisir du grand écran.

Pour les séances spéciales et supplément 3D, 4DX, Imax, VIP et First Seat, le client pourra utiliser ce billet gratuit en réglant simplement la différence avec le tarif normal, profitant ainsi d’une expérience ciné enrichie à moindre coût.

En somme, ce programme de fidélité témoigne de l’engagement continu de inwi à placer ses clients au cœur de ses priorités. En proposant des services personnalisés et des avantages adaptés aux besoins spécifiques de chacun, inwi cherche non seulement à améliorer l’expérience utilisateur, mais également à récompenser ses clients pour leur confiance et leur fidélité. Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale visant à renforcer la relation de proximité avec les clients inwi et à leur offrir des solutions innovantes et sur-mesure.