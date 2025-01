Rallye Dakar : les Dacia Sandriders au pied du podium

Pour leur premier départ sur l’une des épreuves les plus relevées du sport automobile, les Dacia Sandriders ont fait forte impression. Associant collectif sans faille et belles performances avec une victoire d’étape, l’équipe a vu Nasser Al-Attiyah et Édouard Boulanger jouer le podium jusqu’à l’arrivée du Rallye Dakar.

Après près de 5 000 kilomètres de compétition dans des conditions redoutables, rendez-vous est donné pour la suite de la saison en Championnat du Monde FIA des Rallyes Raid avant l’édition 2026.

Après leurs débuts victorieux en octobre dernier au Rallye du Maroc, les Dacia Sandriders s’attaquaient à l’une des courses les plus emblématiques de la planète.

Consciente de l’immense défi qui l’attendait, l’équipe affrontait également l’un des parcours les plus difficiles de l’histoire récente du Rallye Dakar, organisé pour la sixième année consécutive en Arabie saoudite.

Au fil des deux semaines, le Sandrider équipé de pneumatiques BF Goodrich et d’un carburant durable Aramco démontrait que les fondamentaux robustes et l’approche de l’essentiel de Dacia avaient toute leur place sur les terrains les plus hostiles.

Dans cette aventure humaine et technique menée à un rythme effréné, la structure emmenée par

Tiphanie Isnard terminait à un souffle du podium, signant ainsi un résultat prometteur

en vue de l’avenir.

Un record pour Al-Attiyah

Devenu triple champion du monde des rallyes-raid en s’imposant dès les débuts en compétition du Sandrider, Nasser Al-Attiyah prenait le départ du Rallye Dakar en quête d’un sixième succès.

Premier à s’élancer avec son navigateur Édouard Boulanger, le Qatarien était dans le rythme dès le prologue. Fin tacticien, il mettait ensuite son expérience à profit en vue de la « 48 h chrono », où il consolidait sa présence sur le podium provisoire avant la casse de la rotule extérieure du triangle inférieur de suspension arrière.

Le duo concédait un peu moins d’une demi-heure grâce à l’assistance de leurs équipiers et aux innovations du Sandrider destinées à faciliter les interventions mécaniques, à l’instar des zones magnétiques intégrées dans la carrosserie.

Repartis à l’attaque, ils se montraient les plus rapides avant la journée de repos à Hail, mais l’absence d’une roue de secours en raison d’un support fragilisé leur valait dix minutes de pénalité et les privait de la première place pour une seconde seulement.

Toujours en embuscade, l’équipage poursuivait ses efforts dans la deuxième semaine. Troisièmes entre Hail et Al Duwadimi, ils réalisaient une prestation pleine de maîtrise mardi entre Riyad et Haradh pour obtenir la première victoire d’étape du Sandrider au Rallye Dakar.

Revenus tout près du trio de tête, les deux hommes devaient néanmoins ouvrir la route dans les premières dunes de l’Empty Quarter. Piégés par la navigation, puis par la poussière d’un concurrent, Nasser Al-Attiyah et Édouard Boulanger n’abdiquaient pas.

Déjà devenu le seul pilote de l’histoire à signer un scratch sur dix-huit participations consécutives au Rallye Dakar, Nasser Al-Attiyah terminait avec deux deuxièmes meilleurs temps pour sceller sa quatrième position, à seulement 3’37’’ du podium et 23’58’’ du vainqueur.

GUTIÉRREZ ET MORENO, L’ESPRIT DU RALLYE-RAID

Un an après leur victoire en Challenger, Cristina Gutiérrez et Pablo Moreno redécouvraient le Rallye Dakar au sein de la catégorie reine Ultimate. Septièmes pour leurs débuts avec le Sandrider au Maroc, les Espagnols allaient véritablement briller par leur contribution, leur sens du collectif et leur comportement exemplaire tout au long des deux semaines de course.

L’équipage prenait un bon départ avec un top cinq dès la première étape avant de porter assistance à Sébastien Loeb et Fabian Lurquin dans la première partie de la « 48 h chrono ».

Cristina Gutiérrez et Pablo Moreno étaient toutefois mal récompensés de leurs efforts en étant contraints à l’abandon par un problème de direction assistée consécutif à un gros impact.

Dès lors au service de l’équipe, ils apportaient leur aide à Sébastien Loeb et Fabian Lurquin après leur accident, puis intervenaient auprès de Nasser Al-Attiyah et Édouard Boulanger lors de l’étape marathon.

Pablo Moreno mettait notamment tout son talent de mécanicien à profit pour réparer la rotule dans la spéciale avant d’échanger les boîtes de vitesses des Sandriders dans la soirée. Un apport décisif puisque leurs équipiers revenaient alors dans le match pour le podium.

Durant la deuxième semaine, l’équipage remplissait pleinement son rôle tout en montant en puissance à l’approche des dunes du Rub al-Khali, la plus grande étendue ininterrompue de sable de la planète. Malgré le poids supplémentaire des pièces de secours embarquées, le duo obtenait trois tops dix en quatre jours, concédant très peu de temps face aux concurrents évoluant aux avant-postes. Cristina Gutiérrez et Pablo Moreno continuaient d’acquérir une expérience précieuse dans les étapes finales en vue de leurs prochaines échéances.

PARTIE REMISE POUR LOEB

Pour sa neuvième participation au Rallye Dakar, Sébastien Loeb affichait également un rythme prometteur dès les premiers tours de roues du Sandrider en Arabie saoudite.

Épaulé par Fabian Lurquin, le nonuple champion du monde des rallyes se plaçait dans le top dix du prologue avant de miser sur une position favorable dans l’ordre des départs en vue de la « 48 h chrono ». Première vraie difficulté de l’épreuve, celle-ci portait un coup aux espoirs du duo franco-belge, victime d’un souci électrique affectant leurs ventilateurs.

Repartis avec l’aide de Cristina Gutiérrez et Pablo Moreno, ils ripostaient après une nuit en plein désert pour reprendre plus de vingt minutes à leurs concurrents.

Le répit était de courte durée. Après les violents orages dans la région d’Al Henakiyah, la troisième étape offrait un programme certes allégé, mais riche en défis. Sébastien Loeb et Fabian Lurquin étaient surpris par une saignée les envoyant en tonneaux.

Indemnes grâce aux systèmes de sécurité intégrés à la conception du Sandrider, les deux hommes concédaient cinq minutes seulement dans l’opération. Parvenu à l’arrivée malgré la casse d’une biellette de direction fragilisée dans l’accident, l’équipage était finalement mis hors course par les commissaires techniques de la FIA en raison d’une déformation de l’arceau de sécurité.

SÉBASTIEN LOEB

« C’était frustrant de rentrer prématurément, d’autant que les événements ont montré

qu’il y avait des opportunités lors de cette édition. Nasser, Édouard, Cristina et Pablo

ont pu boucler l’épreuve pour faire le plein d’apprentissages et je suis convaincu que

l’équipe saura en tirer profit très rapidement puisqu’il ne s’agissait que de notre deuxième

course avec le Sandrider. Nous tenterons de prendre notre revanche dès le mois

prochain à l’Abu Dhabi Desert Challenge.»

LES DACIA SANDRIDERS DANS LE MATCH EN W2RC

Le Rallye Dakar marquait aussi le coup d’envoi de la saison 2025 du Championnat du

Monde FIA des Rallyes-Raid, où les Dacia Sandriders faisaient leurs débuts.

Après cette édition des plus ouvertes puisque dix équipages et quatre marques ont

remporté au moins l’une des treize étapes (prologue inclus), Nasser Al-Attiyah lançait

sa quête d’un nouveau titre mondial avec quarante-huit unités à son actif. Grâce à ses

performances, le Qatarien se place en troisième position du championnat. Cristina

Gutiérrez engrangeait également quatre points et Sébastien Loeb deux tandis que les

Dacia Sandriders repartent d’Arabie saoudite au troisième rang parmi les constructeurs

engagés dans la catégorie reine Ultimate.

Après avoir affiché un beau collectif et un potentiel prometteur, l’équipe va désormais

analyser les données recueillies pour poursuivre le développement du Sandrider dans le

cadre de son processus d’amélioration. Les premiers apprentissages des Dacia

Sandriders seront mis à l’épreuve dès leur prochaine aventure à l’Abu Dhabi Desert

Challenge (21-27 février).

ILS ONT DIT

NASSER AL-ATTIYAH

« Je suis très heureux d’être à l’arrivée. Le Sandrider fonctionnait vraiment très bien en

étant performant et solide. Je me sentais vraiment bien à son volant. Nous savions que

la victoire serait difficile à aller chercher dès notre première tentative, mais nous avons

fait de notre mieux pendant deux semaines. Ce top cinq est un bon résultat pour

commencer la défense de mon titre en Championnat du Monde des Rallyes-Raid.

Bien sûr, j’aurais aimé gagner et égaler le record de cinquante victoires d’étapes de

deux légendes que je respecte, Ari Vatanen et Stéphane Peterhansel, mais ce n’est que

partie remise. Nous avons beaucoup progressé et nous reviendrons plus forts à l’Abu

Dhabi Desert Challenge. Nous croyons en nos chances pour le Dakar 2026, mais c’est

une longue course, toujours plus relevée, tant du côté des pilotes que des constructeurs,

où tout peut arriver. »

CRISTINA GUTIÉRREZ

« Nous avons connu un rallye difficile pour notre premier Dakar dans la catégorie

Ultimate avec les Dacia Sandriders, mais je suis très contente de ce que Pablo et moi

avons accompli et de l’expérience que nous avons acquise. Nous avons pris beaucoup

de plaisir à surmonter les défis avec notre meilleure attitude. Dans la deuxième semaine,

nous avons signé plusieurs tops dix, et c’est agréable de savoir que nous pouvons être

compétitifs. Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir l’opportunité de faire partie de

cette aventure et j’ai déjà hâte de pouvoir mettre tous nos apprentissages en pratique

lors de la prochaine épreuve à laquelle nous participerons. Le Dakar n’est jamais simple

et cela a demandé beaucoup de travail pour rallier l’arrivée, non seulement pour Pablo

et moi, mais aussi pour toute l’équipe. Ils nous ont toujours soutenus et ils ont toujours

été là pour nous, donc un immense merci à tous. Nous allons nous reposer un peu

maintenant, mais nous n’arrêterons jamais d’attaquer. »

TIPHANIE ISNARD, TEAM PRINCIPAL DES DACIA SANDRIDERS

« Je tiens avant tout à féliciter chaleureusement Yazeed Al Rajhi, Timo Gottschalk et

Toyota pour leur victoire. Pour son onzième départ, Yazeed obtient son premier succès,

qui plus est sur ses terres. C’est fantastique pour lui, mais cela reflète parfaitement le

fait qu’il faut du temps pour gagner le Dakar. Nous avons abordé cette épreuve avec

beaucoup d’humilité, conscients de notre besoin d’expérience. Nous avons fait le plein

d’apprentissages et nous avons tiré de nombreuses leçons à chaque kilomètre et à

chaque grain de sable tout au long de ces deux semaines. Je suis également

extrêmement fière de l’équipe que nous sommes en train de construire et de son état

d’esprit remarquable. Ils ont travaillé dur pour préparer et disputer cette édition si

exigeante, toujours concentrés et dans la bonne humeur. Nous avons aussi su tous

nous écouter pour progresser ensemble. C’était une véritable montagne russe d’émotions

et nous pouvons nous réjouir de notre top cinq pour notre première participation au

Dakar ! »

EN CHIFFRES

Parcours total : 7828

Kilomètres chronométrés : 4903

Scratches : 1 (Nasser Al-Attiyah, 1)

Top trois : 6 (Nasser Al-Attiyah, 6)

Tops cinq : 8 (Nasser Al-Attiyah, 7 ; Cristina Gutierrez, 1)

Tops dix : 14 (Nasser Al-Attiyah, 8 ; Cristina Gutierrez, 4 ; Sébastien Loeb, 2)

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

4. Nasser Al-Attiyah / Édouard Boulanger +23’58’’

41. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno +38h44’31’’

Ab. Sébastien Loeb / Fabian Lurquin

CHAMPIONNAT DU MONDE FIA DES RALLYES-RAID

Pilotes / Navigateurs

3. Nasser Al-Attiyah / Édouard Boulanger – 48 points

20. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno – 6 points

28. Sébastien Loeb / Fabian Lurquin – 2 points

Constructeurs

3. The Dacia Sandriders – 98 points