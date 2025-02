Dakar 2025 : Les coulisses de la préparation de Dacia dans un documentaire inédit

Une entrée remarquée dans la compétition

Dacia a marqué les esprits en intégrant pour la première fois le Dakar en tant que constructeur officiel. L’équipe, composée de Nasser Al-Attiyah, quintuple vainqueur du Dakar, Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes, et Cristina Gutiérrez, première femme à avoir terminé un Dakar dans la catégorie auto, s’est lancée dans cette aventure avec détermination.

Un documentaire exclusif de 52 minutes revient sur ce défi exceptionnel et dévoile les coulisses de cette participation historique.

Une préparation intense et des défis techniques

Ce film nous plonge au cœur des entraînements et des tests réalisés par l’équipe Dacia. Pour affronter l’une des compétitions les plus exigeantes au monde, les pilotes ont suivi un programme rigoureux. Entre sessions à Château Lastour et essais grandeur nature, chaque détail a été optimisé.

Philippe Dunabin, Directeur technique de Dacia, explique comment la marque a sécurisé ses véhicules grâce à des innovations de pointe. De son côté, David Duran, Directeur Design, met en avant l’importance des retours des pilotes pour améliorer les performances et le confort du véhicule.

Erfoud et le Rallye du Maroc : des étapes clés

Au-delà des essais techniques, la préparation s’est poursuivie au Maroc. Erfoud a été choisi comme terrain d’entraînement idéal pour simuler les conditions extrêmes du Dakar. Edouard Boulanger, expert en rallye-raid, souligne le rôle stratégique de ce site dans l’adaptation des équipages aux défis du désert.

Dacia a également marqué les esprits lors du Rallye du Maroc en réalisant un doublé impressionnant. Ce succès a confirmé la compétitivité et la fiabilité de ses véhicules avant l’épreuve reine.

Une équipe soudée et une rivalité stimulante

Tiphanie Isnard, Directrice de l’équipe The Dacia Sandriders, met en lumière le travail de cohésion réalisé pour renforcer l’esprit d’équipe. La rivalité entre Sébastien Loeb et Nasser Al-Attiyah, loin d’être un obstacle, pousse chaque pilote à se surpasser.

Cristina Gutiérrez, pionnière du Dakar, partage son expérience et revient sur son parcours inspirant dans le monde des sports mécaniques. Un récit empreint de passion, de persévérance et de détermination.

Un documentaire captivant à ne pas manquer

Ce film de 52 minutes offre un accès privilégié aux coulisses de l’aventure Dacia. Entre défis technologiques, performances sportives et moments d’émotion, il retrace avec authenticité cette belle aventure.

Visionnez la vidéo et revivez l’extraordinaire parcours de Dacia et de ses pilotes.