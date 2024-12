L’UM6P organise la 2ème édition de la Conférence N2 sur la Noosphère et le Sud Global

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), à travers son Institut des Études Avancées (IAS) et en partenariat avec Human Energy, a organisé la deuxième édition de la conférence N2. Cet événement, qui s’est tenu du 16 au 18 décembre sur le campus de Benguerir, a rassemblé chercheurs, praticiens et experts autour de la thématique : « La Noosphère et le Sud Global ».

La conférence a exploré le rôle de la conscience collective mondiale, ou noosphère, dans la résolution des défis contemporains, en mettant un focus particulier sur le Sud Global. Avec un format hybride, elle a réuni 33 intervenants issus de diverses disciplines, visant à engager un public large et varié.

Organisée en collaboration avec des partenaires de renom, tels que la Gabelli School of Business de l’université Fordham, le Saint Mary’s College of California, la Vrije Universiteit Brussel, l’International Humanistic Management Association, ProSocial World et le Center for Christogenesis, cette édition a abordé des sujets clés, notamment :

Le Sud Global et la Noosphère : opportunités et défis.

: opportunités et défis. Synergie et durabilité : vers une noosphère équilibrée.

: vers une noosphère équilibrée. Science, spiritualité et technologie : convergence pour un avenir commun.

: convergence pour un avenir commun. Leadership et jeunesse : engagement des nouvelles générations dans la noosphère.

Le Maroc, à la croisée des chemins entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient, a offert un cadre pertinent pour ces discussions. Les stratégies de développement du pays et l’engagement de l’UM6P en faveur de la recherche, de l’innovation et de l’entrepreneuriat ont servi de base pour aborder les transitions dans les domaines scientifique, technologique et sociétal.

Enfin, deux questions ont guidé les réflexions de la conférence : « Pourquoi sommes-nous ici ? » et « Que défendons-nous ? ». La première question a examiné l’importance de l’emplacement de l’événement et ses implications pour la communauté mondiale, tandis que la seconde invitait les participants à réfléchir aux valeurs partagées et aux voies constructives face aux défis contemporains.

S.L.