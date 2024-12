Crédit du Maroc. Larbi CHRAIBI : “Nous visons l’excellence”

Larbi CHRAIBI

Directeur du Pôle Retail Banking et Marketing

Crédit du Maroc est récompensé pour la qualité de son service client, confirmant la pertinence de sa vision stratégique portée par son plan CDM Boost 2028. Avec une approche centrée sur l’écoute, l’innovation et la personnalisation, la banque s’engage à répondre aux attentes croissantes de ses clients tout en capitalisant sur les synergies offertes par son intégration au Groupe Holmarcom.

Qu’est-ce qui vous rend le plus fier avec l’obtention de ce titre ?

Cette récompense vient confirmer que nous sommes sur la bonne voie dans la mise en œuvre de la nouvelle vision de la Banque qui a permis d’insuffler une dynamique d’excellence visant à offrir la meilleure qualité de service à nos clients. Cela n’aurait pas été possible sans l’engagement et la détermination de l’ensemble des collaborateurs de Crédit du Maroc, et je tiens à les remercier et à les féliciter pour cette récompense.

Comment souhaitez-vous transformer cette distinction en un levier durable pour votre entreprise ?

Cette distinction constitue à la fois une récompense mais aussi un défi, puisque nous devons poursuivre nos efforts pour maintenir notre position sur le long terme afin de continuer à répondre aux exigences de qualité de nos clients.

En effet, plutôt que de la considérer comme un aboutissement, elle nous pousse à nous mobiliser davantage pour être plus que jamais à la hauteur des attentes de nos clients. Nous devons continuer à écouter nos clients, à anticiper leurs attentes et à innover pour répondre aux enjeux de demain, notamment en matière de fluidité des parcours, d’autonomisation de nos clients via le digital et de personnalisation de leur expérience.

Comment ce titre a-t-il transformé votre approche du service client au quotidien ?

Ce titre n’a pas transformé notre approche du service client au quotidien, il vient la confirmer, comme en témoigne la signature institutionnelle de la banque : «Vous d’abord». Ce crédo place le client au centre de notre projet d’entreprise.

En effet, depuis son intégration au Groupe Holmarcom, Crédit du Maroc, porté par une feuille de route ambitieuse à travers le déploiement de son plan stratégique «CDM Boost 2028», s’inscrit résolument dans une nouvelle ère de modernité, d’innovation et de croissance.

Ce plan stratégique, initié dès 2023, place la qualité de service et l’expérience client au cœur de nos priorités. Toutes ses composantes sont tournées vers un seul but : répondre aux besoins de toutes les familles marocaines et de tous les acteurs économiques, simplifier et fluidifier leur expérience de la banque et nous permettre de nous appuyer sur nos différentes expertises pour les accompagner dans tous leurs projets, grands ou petits

