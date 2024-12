Université Mohamed Premier d’Oujda : un pilier du développement humain et économique de l’Oriental

Force est de constater que la région de l’Oriental vit ces dernières années au rythme d’une évolution remarquable. Son maillage infrastructurel qui se modernise, sa position de hub industriel qui se forge et son penchant pour le numérique qui se dynamise ne sont que peu d’aspects qui marquent cette

transformation. Mais derrière, c’est une force résiliente qui soutient l’édifice. Cette force est humaine, faite de compétences, de savoir, de savoir-faire et d’ancrage culturel, renforcés par une formation adaptée et qualifiante, où l’Université Mohamed Premier d’Oujda est pionnière.

Lire entre les lignes des réalisations multisectorielles enregistrées par l’Oriental, fort de 2,3 millions d’habitants, c’est déceler de manière évidente la valeur de son capital humain, synonyme d’une force productive et compétente. Cette force résulte d’une convergence des forces entre les acteurs publics, ceux du secteur privé, auxquels se joint le tissu associatif local, en vue d’une émancipation productive dans les secteurs phares du développement de l’Oriental.

Un capital humain ancré dans la culture locale, aligné sur les lignes stratégiques de développement

Le potentiel humain de l’Oriental se manifeste d’emblée dans le secteur de l’industrie, important levier de développement durant les deux dernières décennies. Le titre de hub industriel qui commence à distinguer la région à l’échelle du Royaume et de l’Afrique du Nord, fort du majestueux Port Nador West Med et des 13 espaces d’accueil industriels, est en grande partie dû à l’efficience des techniciens, ingénieurs et gestionnaires qui s’y activent, et qui sont capables d’honorer les aspirations des investisseurs des différents ressorts et de jouer un rôle décisif dans la compétitivité.

En chiffres, le taux de croissance annuel de l’employabilité dans ce secteur s’est établi à 2% entre 2014 et 2018 selon la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS). Une évolution qui s’inscrirait dans la hausse au vu de la largeur des chantiers engagés et de la dynamique d’investissement industriel

empruntée par la région ces dernières années. Le secteur du digital est, pour sa part, l’un des secteurs émergents de l’intégration des compétences locales, nourri par un esprit d’adaptation et d’évolution, mais aussi d’entrepreneuriat et d’innovation.

Des startups dynamiques, soutenues par des incubateurs locaux mis sur pieds en vertu des directives de l’INDH, incarnent cette nouvelle tendance. L’un des derniers en date est celui de Berkane, qui agit en qualité de plateforme de créativité et d’innovation numérique, dédiée à l’accompagnement des nouvelles initiatives entrepreneuriales de la jeunesse orientale, en faveur d’une amélioration de leurs méthodes de travail.

Dans cette logique d’innovation et de productivité, les talents qualifiés, formés à l’Université Mohammed Premier (UMP), dans les établissements de l’OFPPT, ou encore à l’École des Nouvelles Technologies et Systèmes d’information (ENTSI) et à l’École marocaine d’Informatique de Gestion (EMIG, accréditée par l’État), constituent un véritable atout local.

Investis dans le développement de leur région, ils insufflent un élan dynamique à la transformation digitale de l’Oriental, contribuant activement à son progrès économique et

technologique. Un élan qui se voit animé par des partenariats publics-privés pensés et prospectifs, ayant mené à la création d’une école spéciale de programmation et de codage « YouCode » à Oujda, fruit d’une convention entre le gouvernement, la région de l’Oriental et l’Association

LEET Initiative, spécialisée dans le numérique.

À travers des formations gratuites, l’école est à vocation à la fois d’inclusion et de maitrise des compétences. Elle cible non seulement les jeunes à fort potentiel, mais aussi ceux qui n’ont pas encore intégré le marché de l’emploi ou la formation. Elle a pour objectif de les préparer à évoluer dans un écosystème technologique compétitif, dans lequel les services d’offshoring aspirent à leur pérennité, comme en témoignent des entreprises telles que TESSI, Intelcia et SII, qui ont acté leur

présence dans les infrastructures modernes de la région et fait confiance à ses capacités

humaines.

Ce réservoir humain de l’Oriental puise sa singularité également dans son ancrage dans la culture locale, faisant des valeurs de la solidarité et de la coopération des moteurs pour sa légitimité. Cela est le cas des résultats qu’enregistre le tissu dense des coopératives actives dans la région, chiffrée à environ 5.500 entités.

Celles-ci représentent un support majeur de la valorisation et de l’exploitation des ressources locales, propulsant la région en position de leadership national en matière d’Économie Sociale et Solidaire. En transformant les produits du terroir – comme les dattes, les olives et les épices – en produits à forte valeur ajoutée, elles contribuent non seulement à l’essor économique de la Région, mais également

à sa durabilité. Avec plus de 62.821 femmes adhérentes en 2022, cette mobilisation humaine fait ressortir ce qu’il y a de mieux dans la fibre orientale pour renforcer son potentiel économique

Meilleure université d’Afrique dans l’IA en 2023, pole position nationale selon le Shanghai Ranking en 2022 : l’Université Mohamed Premier d’Oujda, emblème de l’Oriental

Emprunter la voie du développement régional exige une dynamique évolutive et une vision prospective. Pour former des compétences à la hauteur des ambitions territoriales, l’Oriental mise sur un atout de taille : l’Université Mohamed Premier d’Oujda (UMP).

L’établissement s’est hissé en 2022 au premier rang à l’échelle nationale, en vertu du prestigieux « Shanghai Ranking », un classement mondial reconnu pour son ancienneté et son exigence par dans la sphère universitaire. Sur le plan international, l’UMP figure dans le Top 400, un rang particulièrement compétitif par la présence d’universités américaines, britanniques, chinoises et françaises. Une deuxième référence en la matière, le « Schimago Institutions Ranking », a placé l’Université au 2ème rang au niveau du Maroc après l’Université Mohamed V de Rabat.

Forte de ses 46 années d’existence, cette institution regroupe 11 établissements, dont une Faculté de médecine et de pharmacie (FMP), une École Nationale de Contrôle et de Gestion (ENCG) et une École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA). Entre Oujda, Nador et Berkane, les classes et laboratoires de l’UMP diplôment chaque année environ 7.000 étudiants. Ces derniers arpentent leur parcours universitaire à travers une large palette de disciplines, allant des sciences de l’ingénieur aux technologies de l’information, en passant par les sciences économiques et le tourisme. Ce potentiel humain se montre à l’issue apte à répondre aux besoins cruciaux de la Région dans des secteurs vitaux comme la santé et les services, tout en renforçant son attractivité en matière d’investissement, une priorité nationale de premier plan.

Au total, l’UMP a formé 87.000 étudiants durant l’année scolaire 2023-2024, soit une augmentation de 6,3% par rapport à l’année précédente. La Faculté Pluridisciplinaire de Nador (FPN), se place en tête avec une part de 27.800 étudiants, et depuis sa création en 2005, elle s’est donnée pour mission de former un personnel qualifié pour accompagner les projets structurants du rif marocain, à savoir le Port Nador West Med, le projet Marchica, ou encore le parc industriel de Selouane. La FPN se distingue par des licences professionnelles adaptées aux spécificités locales et particularités de développement régional, notamment en Électronique et informatique industrielle, ainsi qu’en Management des Opérations Import-Export.

Augmentant la capacité d’accueil de 11% durant l’année écoulée, pour répondre à une demande croissante de formation universitaire parmi la jeunesse locale, l’UMP s’affirme aussi comme un terreau d’innovation et de recherche scientifique. Rien qu’en juillet 2022, l’établissement a inauguré une Maison d’Intelligence artificielle (MIA), espace dynamique pour l’échange et le partage entre experts, qui ne manque pas d’attirer également des entreprises innovantes du secteur. Mais ce n’est pas que : L’Université abrite d’autres structures pionnières, comme l’Institut Africain de l’Intelligence Artificielle à Oujda et l’École Nationale de l’Ingénierie Numérique, de l’IA et de la Robotique à Berkane.

Cette dynamique de développement a permis à l’UMP de décrocher le prix de la meilleur université d’Afrique dans le domaine de l’IA lors du Festival mondial de l’IA de Cannes, en février 2023. Innovation et entrepreneuriat, compétence et savoir-faire, ancrage culturel productif : le capital humain de l’Oriental se mobilise pleinement pour le développement de la région à travers ses diverses spécialités et champs d’expertise. Au cœur de cette dynamique, l’Université Mohamed Premier d’Oujda, aux côtés d’autres établissements de formation publics et privés, fédère les efforts pour la production de talents aptes à relever les défis de développement régional, avec l’ambition de faire de l’Oriental un pôle économique d’excellence.