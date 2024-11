BANK OF AFRICA lance sa nouvelle Filière Privée

A travers la réorganisation de sa Filière Privée, composée de Directeurs Clientèle Privée Régionaux et de Private Bankers, BANK OF AFRICA réinvente l’expérience client en misant sur la proximité, la

personnalisation et l’expertise.

Ce modèle unique s’articule autour d’une prise en charge holistique, permettant de répondre aux attentes spécifiques des clients privilégiés, tout en valorisant et protégeant leur patrimoine.

Afin d’assurer un service d’excellence, BANK OF AFRICA a également développé des Espaces Privés dans différentes régions du Royaume. Ces lieux raffinés sont conçus pour offrir un cadre discret et convivial, où chaque client peut bénéficier d’un accompagnement sur mesure. En s’appuyant sur les expertises multimétiers du groupe, la Filière Privée propose des solutions complètes et innovantes, consolidant ainsi la relation de confiance qui unit la banque à ses clients.

Pour sublimer l’expérience client, BANK OF AFRICA enrichit son offre avec des cartes prestigieuses telles que INFINITE PAY & FLY RAM et Mastercard World Elite, offrant une panoplie d’avantages comme l’accès aux lounges d’aéroports, des garanties d’assistance, ou encore des services de conciergerie privée. Ces solutions exclusives s’inscrivent dans une démarche de valorisation des besoins spécifiques des clients, tout en leur ouvrant les portes d’un cercle privilégié.

Avec sa nouvelle Filière Privée, BANK OF AFRICA réaffirme sa vision d’une banque proche, engagée pour offrir une expérience client inédite et pour bâtir des relations pérennes basées sur la confiance et

l’écoute.

Une promesse d’avenir pour une clientèle d’exception.