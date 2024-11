Dislog Group renforce son pôle Santé avec l’acquisition de 75% de Megaflex

Suite à l’accord du Conseil de la concurrence, Dislog Group, acteur industriel majeur de la distribution et de la logistique au Maroc, annonce aujourd’hui l’acquisition de Megaflex à hauteur de 75 % du capital.

Nacer Amrani, fondateur de la société, gardera 25 % des actions de Megaflex et continuera à la co-diriger dans le cadre d’un accord de transmission sur 3 ans. Dans le cadre de cette acquisition, Megaflex intègre désormais le Pôle Dispositif Médical de Dislog Health Care, sous la direction de Mme Nadia Lahlou.

À noter que Megaflex est une entreprise spécialisée dans les dispositifs médicaux. Cette acquisition marque une étape clé dans le développement de la division Santé de Dislog Group, élargissant ainsi son offre dans le secteur médical et renforçant ses capacités à répondre aux besoins des laboratoires d’analyses médicales et des professionnels de la santé.

En associant l’expertise de Megaflex à celle des autres entités médicales du groupe, à savoir : Kosmopharm, Steripharma et AFRICARE, le pôle Santé forme une chaîne de valeur complète allant de la fabrication de médicaments à la distribution d’équipements spécialisés destinés aux établissements de santé. Une vision tournée vers un secteur de la santé en pleine expansion.

Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group, a déclaré : « Nous sommes fiers d’accueillir Megaflex au sein de notre groupe. Cette acquisition représente un levier de croissance significatif, permettant à Dislog Group de consolider sa position parmi les leaders nationaux dans le secteur de la santé au Maroc, et nous nous réjouissons des nombreuses opportunités qu’offre cette intégration pour nos clients et partenaires. »

Nacer Amrani a ajouté : « Céder une partie de Megaflex à Dislog Group est une étape importante qui va permettre à l’entreprise d’accélérer son développement tout en s’appuyant sur les valeurs et les ambitions qui nous ont guidés depuis le début. Cette alliance marque une nouvelle ère de croissance et d’innovation, et je suis convaincu que ce partenariat stratégique renforcera notre impact sur le secteur des dispositifs médicaux. »

Dislog Group a été accompagné par la banque d’affaires Fintrust Capital (représentée par Moncef Benzakour) sur le volet financier et par Maître Rachid Hilmi sur le volet juridique. M. Nacer Amrani a été accompagné par la banque d’affaires Arden Capital (représentée par Amine El Azher) sur le volet financier et par DLA Piper (représentée notamment par Benoit de Monval) sur le volet juridique.

À propos de Megaflex

Fondée en 1992 par M. Nacer Amrani, Megaflex est un pionnier de la distribution d’équipements médicaux au Maroc. L’entreprise fournit des équipements, des réactifs et des services de haute qualité aux laboratoires de recherche publics et privés, ainsi qu’aux laboratoires de diagnostic in vitro, grâce à des partenariats solides avec les plus grands fabricants internationaux.

Megaflex offre en effet des aires de diagnostic à savoir : Hématologie ,Hémostase, Cytologie urinaire, Biochimie, Immuno-analyse, Biologie moléculaire , Séquençage nouvelle génération, Immuno-hématologie. Megaflex couvre pratiquement toutes les pathologies et une indication vers les thérapies tout azimut . On peut souligner par ailleurs La médicine prédictive, personnalisé et de précision avec Le NGS offert par Illumina.

Engagée à fournir des solutions fiables et de qualité, Megaflex s’efforce d’accompagner ses clients dans le développement d’une expertise de haut niveau, contribuant ainsi à l’amélioration continue des systèmes de santé publique et de recherche au Maroc.