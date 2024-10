OCP Nutricrops-UM6P-Intercéréales-France : un partenariat pour l’agriculture durable et la sécurité alimentaire

OCP Nutricrops, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Intercéréales-France et Arvalis viennent de signer un accord stratégique pour renforcer la recherche et le développement dans le secteur agricole.

Ce protocole d’entente vise à mobiliser les expertises des quatre institutions pour répondre aux défis actuels de l’agriculture en matière de durabilité et de sécurité alimentaire. Au cœur de ce partenariat, les signataires projettent de lancer des projets de recherche communs, centrés sur des enjeux tels que la santé et la fertilité des sols, l’agriculture de précision, la gestion de l’eau et l’adaptation au changement climatique.

L’accord inclut également le partage de connaissances sur des pratiques agricoles durables et le développement de solutions adaptées aux conditions agroécologiques locales. Ce cadre de coopération prévoit des événements, des formations et des rencontres pour promouvoir une agriculture à faible empreinte carbone. « Cet accord est une opportunité unique de combiner nos forces pour relever les défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire et de durabilité », a déclaré Youssef El Bari, Président Directeur Général d’OCP Nutricrops.

Hicham El Habti, Président de l’Université Mohammed VI Polytechnique, a rappelé que l’innovation est au cœur de la mission de l’UM6P. « En unissant nos compétences avec celles d’OCP Nutricrops, d’Intercéréales-France et d’Arvalis, nous renforçons notre capacité à développer des solutions durables, à répondre aux défis agricoles actuels et à encourager une agriculture responsable et respectueuse de l’environnement ». Cette alliance se veut une réponse proactive aux enjeux environnementaux et sociaux qui affectent le secteur agricole.

Benoît Piétrement, Président d’Intercéréales-France, a souligné que ce partenariat renforce la filière céréalière française, en s’appuyant sur l’expertise des partenaires pour une meilleure adaptation aux aléas climatiques, un enjeu essentiel pour la pérennité des filières agroalimentaires.

Jean-Marc Schwartz, Président d’Arvalis, a quant à lui déclaré : « Arvalis s’engage avec ses partenaires à explorer tous les leviers techniques possibles pour répondre à la hausse des besoins alimentaires dans le contexte de changement climatique ».