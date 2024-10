CDM Boost 2028: Crédit du Maroc accélère sa transformation digitale

Avec le plan CDM Boost 2028, Crédit du Maroc entame une transformation en profondeur, visant à répondre aux enjeux actuels et à anticiper les besoins futurs. En s’appuyant sur une digitalisation avancée et une réorganisation de ses opérations, la banque projette d’offrir des solutions modernes, sécurisées et accessibles pour sa clientèle, tout en renforçant sa compétitivité sur le marché.

Dans un monde où la digitalisation redéfinit chaque aspect de notre quotidien, Crédit du Maroc fait un pari audacieux : placer la technologie au cœur de sa stratégie avec son plan CDM Boost 2028. Cette vision ambitieuse marque une rupture avec le modèle bancaire traditionnel en transformant la banque en une institution où chaque interaction est pensée pour le digital.

De l’ouverture de compte en ligne à la gestion avancée des transactions à distance, la digitalisation devient le levier principal pour offrir une expérience client optimisée, tout en assurant agilité et compétitivité dans un marché en pleine mutation. Avec CDM Boost 2028, Crédit du Maroc se réinvente et trace la voie d’une banque numérique et résolument tournée vers l’avenir.



Digitalisation et transformation technologique : un axe prioritaire

L’un des piliers fondamentaux de CDM Boost 2028 est la transformation digitale, un axe stratégique essentiel pour renforcer l’agilité de la banque et améliorer l’expérience client. Crédit du Maroc a pour ambition de devenir un acteur pleinement digitalisé, capable de répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus connectée et exigeante.

Pour ce faire, le plan compte d’importants investissements dans les technologies de l’information et de la communication, avec une transformation complète de l’infrastructure IT et des processus. CDM mise sur une série d’initiatives innovantes qui incluent l’optimisation de ses canaux digitaux, comme l’application MyCDM et les services de banque en ligne pour entreprises et particuliers.

L’objectif est de créer un parcours client simplifié et omnicanal, où chaque interaction avec la banque, que ce soit pour l’ouverture d’un compte, la demande de crédit ou la gestion de trésorerie, peut être effectuée de manière fluide et sécurisée en ligne.

En outre, la transformation digitale vise à renforcer la sécurité des transactions et la protection des données, grâce à des normes avancées de cybersécurité.

Le volet digital de CDM Boost 2028 comprend également l’introduction de fonctionnalités innovantes telles que le paiement sans contact (Tap and Pay), l’ouverture de compte avec signature électronique et le suivi en temps réel des réclamations. Ces améliorations continueront de positionner CDM comme un leader en matière de services bancaires numériques, offrant à ses clients des solutions modernes et fiables.



Amélioration des parcours clients et dynamisation commerciale

Dans le cadre de son plan CDM Boost 2028, Crédit du Maroc met l’accent sur l’amélioration des parcours clients en adoptant une approche omnicanale, tout en accélérant sa dynamique commerciale. Ce modèle intégré permet aux clients de naviguer d’un canal à un autre sans interruption, créant ainsi une expérience fluide et homogène, qu’il s’agisse de consulter un compte, de souscrire un produit ou d’obtenir un accompagnement. La banque aspire à devenir une référence en matière de qualité de service, en offrant un parcours client optimisé et sans friction pour chaque produit.

Pour soutenir cette approche omnicanale, Crédit du Maroc a mis en place des centres de relation client (CRC), des centres d’activités commerciales, ainsi que des plateformes de banque directe, disponibles 24/7, réduisant ainsi le besoin de déplacements en agence. En renforçant les compétences de ses équipes et en adoptant une technologie moderne, la banque peut ainsi offrir une prise en charge rapide et personnalisée aux demandes d’une clientèle diversifiée.

Simultanément, CDM Boost 2028 vise à renforcer la dynamique commerciale en ciblant des segments clés tels que les PME, la classe moyenne et les clients haut de gamme. Pour répondre aux attentes spécifiques de chacun de ces segments, la banque intensifie ses efforts commerciaux avec des offres attractives et un modèle de distribution agile, adapté aux exigences d’un marché en pleine transformation. En combinant omnicanalité et dynamisation commerciale, Crédit du Maroc crée une synergie qui lui permet d’améliorer l’expérience client tout en consolidant sa présence sur le marché.



Un modèle opérationnel agile et une gouvernance renforcée

Pour concrétiser ses ambitions stratégiques, Crédit du Maroc entreprend de bâtir un modèle opérationnel agile et compétitif, tout en consolidant ses mécanismes de gouvernance et de gestion des risques. Le plan CDM Boost 2028 met l’accent sur la transformation des opérations internes, incluant le back-office, l’IT et les ressources humaines, afin de créer une organisation réactive et efficace. En optimisant les processus grâce à des technologies d’automatisation, CDM vise à réduire ses coûts opérationnels tout en augmentant la productivité de ses équipes.

Cette agilité opérationnelle permet à la banque de mieux répondre aux attentes de ses clients en termes de rapidité et de simplicité des services, couvrant des domaines variés tels que la gestion des opérations, les fonctions de crédit et les middle offices. Le but est de rendre Crédit du Maroc capable d’adapter ses offres aux évolutions rapides du marché.

En parallèle, le renforcement de la gouvernance et de la gestion des risques garantit un cadre de sécurité et de conformité, indispensable dans un environnement bancaire complexe. Crédit du Maroc déploie un système de gestion des risques conforme aux standards internationaux pour anticiper et gérer les risques financiers, opérationnels et réglementaires.

La banque améliore également son dispositif de conformité avec une approche de «Smart Compliance», qui associe protection des clients et efficacité opérationnelle. Grâce à ce cadre de gouvernance robuste, CDM Boost 2028 vise non seulement à renforcer la confiance des clients, mais aussi à assurer des performances stables et à respecter les exigences réglementaires, offrant ainsi un modèle opérationnel à la fois agile et sécurisé.

Impulser un changement progressif et durable

Le dernier axe de CDM Boost 2028 met l’accent sur le changement durable et la responsabilité sociale. Crédit du Maroc s’engage à promouvoir le développement durable à travers ses opérations et ses offres, notamment en introduisant des produits financiers verts et des initiatives pour réduire son empreinte écologique. La banque s’efforce également de développer un capital humain engagé, en offrant à ses collaborateurs des opportunités de formation et d’évolution, et en favorisant un environnement de travail inclusif et dynamique.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO