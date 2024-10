La Fondation Academia renforce son engagement envers les étudiants marocains

Créée en 1997, la Fondation Academia est une association à but non lucratif qui œuvre pour soutenir les élèves marocains les plus méritants dans leur parcours académique, que ce soit au Maroc ou à l’étranger.

Depuis sa création, elle a accompagné plus de 450 étudiants grâce à l’implication de ses membres, parmi lesquels figurent de grandes entreprises nationales comme AKWA Group, Al Barid Bank, Attijariwafa Bank, ANRT, Bank of Africa, BMCI, CIH Bank, Ciments du Maroc, Cooper Pharma, COSUMAR, Crédit Agricole, Fondation Banque Populaire, Fondation CDG, Lafarge-Holcim, OCP Group, ONEE et Royal Air Maroc.

Lors de son Conseil d’Administration et de son Assemblée Générale, tenus le vendredi 4 octobre, la Fondation Academia a dressé le bilan de ses réalisations pour l’année 2023, marquée par la présidence de la Fondation Banque Populaire. Les membres ont validé l’accompagnement de 28 nouveaux étudiants via l’octroi de prêts d’honneur, permettant à ces jeunes de rejoindre des établissements prestigieux tels que l’École Polytechnique, l’École Normale Supérieure, et l’ESCP. Les discussions ont également porté sur les perspectives de développement et les projets futurs de la Fondation, témoignant de l’engagement collectif de ses membres pour soutenir l’éducation et l’insertion professionnelle des jeunes talents marocains.

À l’issue de l’Assemblée Générale, la Fondation Academia a réuni ses Alumni, ses membres et les représentants du collectif CPGE ainsi que la communauté des DRH des entreprises partenaires. Cette rencontre a permis aux anciens bénéficiaires de partager leurs parcours et de souligner l’impact déterminant de la Fondation sur leur carrière, renforçant ainsi le rôle de la Fondation Academia comme acteur clé de l’accompagnement éducatif au Maroc.