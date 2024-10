Logistique au Maroc : IFC soutient l’expansion de BLS avec 37 millions de dollars

L’International Finance Corporation (IFC) a annoncé un investissement stratégique de 363 millions de dirhams (environ 37 millions de dollars) dans Building Logistics Services S.A (BLS), l’un des principaux acteurs du secteur logistique au Maroc. Cette opération vise à soutenir la croissance de BLS, à créer des emplois et à consolider le rôle du Maroc en tant que hub régional en matière de logistique et de commerce.

Cet investissement en monnaie locale permettra à BLS, qui gère actuellement 10 entrepôts dans différentes villes du royaume, d’accélérer son développement, avec l’objectif de créer 500 emplois supplémentaires d’ici à 2030. Les fonds serviront à la construction, à l’extension et à l’acquisition d’entrepôts, répondant ainsi à la demande croissante de modernisation des infrastructures logistiques au Maroc.

Soutien à la modernisation de la logistique au Maroc

Le secteur logistique marocain est en pleine transformation. Le partenariat entre IFC et BLS répond au besoin de professionnalisation des services de transport et de logistique dans le pays. En facilitant l’accès aux marchés tout en réduisant les coûts, ce projet vise à améliorer la compétitivité des entreprises marocaines, tout en stimulant le commerce local et international.

« Nous sommes ravis de rejoindre BLS dans cette aventure ambitieuse. Cet investissement renforce notre engagement à soutenir un champion local dans l’expansion de ses services logistiques au Maroc, » a déclaré Sérgio Pimenta, vice-président d’IFC pour l’Afrique. « Ce projet contribuera non seulement à rendre les chaînes d’approvisionnement plus efficaces, mais aussi à améliorer les conditions de vie en créant de nouveaux emplois. »

Une vision partagée pour l’avenir de la logistique

BLS, détenue majoritairement par H&S Invest Holding, entend se positionner comme un leader dans la région, tout en intégrant des pratiques exemplaires en matière de gouvernance, de durabilité et de responsabilité sociale. Moncef Belkhayat, PDG de H&S Invest Holding, a souligné l’importance de ce partenariat : « avec IFC et STOA, nous allons accélérer le déploiement de nos services et placer le client au centre de notre stratégie. Nous mettrons en œuvre des politiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) pour devenir la première société logistique africaine à ce niveau ».

En effet, STOA, un fonds d’impact ayant déjà acquis une participation minoritaire de 20 % dans BLS en 2023, soutient également cette initiative. « Nous avons toute confiance dans la vision de Moncef Belkhayat et dans la capacité de BLS à exécuter ce plan avec efficacité, en alliant performance opérationnelle et responsabilité sociale », a déclaré Marie-Laure Mazaud, Directrice Générale de STOA.

Un projet aligné avec les ambitions de développement du Maroc

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des objectifs de développement du Groupe de la Banque mondiale pour le Maroc, notamment pour la période 2019-2025. L’investissement de l’IFC dans BLS illustre son rôle clé dans la mobilisation de capitaux privés pour le financement d’infrastructures critiques dans les marchés émergents.

Avec cet investissement, le Maroc continue de renforcer son rôle de plaque tournante logistique pour l’Afrique et la Méditerranée, soutenant à la fois l’économie nationale et régionale.