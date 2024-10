Partenariat MTEDD-CDG pour soutenir la transition énergétique

Le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable (MTEDD) et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) ont signé une convention-cadre de partenariat le 1er octobre 2024 pour accélérer la transition vers une économie verte et sobre en carbone. Cet accord, guidé par les Hautes Orientations Royales, vise à intégrer les principes de développement durable dans les politiques publiques et les secteurs économiques au Maroc.

La convention définit les axes de coopération pour soutenir les projets stratégiques dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, des infrastructures écologiques, et de l’innovation verte. Les principales actions incluent :

Contribution au déploiement de la Stratégie Nationale pour le Développement Durable.

Mise en œuvre des projets liés à la Contribution Déterminée au niveau National (CDN).

Soutien aux Plans Climats Territoriaux et promotion de l’efficacité énergétique dans l’éclairage public, les bâtiments, la mobilité et la gestion des déchets.

Financement et structuration de projets d’énergies renouvelables, notamment dans l’hydrogène vert et le transport d’électricité.

Accompagnement à la création d’écosystèmes industriels et soutien à la recherche et à l’innovation.

Cet accord marque une étape importante dans l’engagement de la CDG et du MTEDD pour renforcer un développement durable et résilient, aligné avec les ambitions nationales en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.

Le partenariat prévoit également de mettre en avant l’exemplarité de l’administration publique dans le domaine du développement durable et d’encourager la création de mécanismes innovants pour soutenir les initiatives vertes à travers le Royaume.