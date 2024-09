Cluster ENR : nous jouons un rôle d’accélérateur

Fatima-Zahra El Khalifa

Directrice générale du Cluster EnR



Le Cluster ENR accompagne la transformation énergétique des entreprises en jouant un rôle clé à travers le conseil stratégique, la formation, l’accès aux financements verts, et l’innovation. Il devient ainsi un allié précieux dans la démarche de décarbonation face aux nouvelles régulations internationales, notamment avec l’introduction du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières par l’Union Européenne.

Quelles stratégies observez-vous dans le cadre de cette réinvention pour intégrer les énergies renouvelables ?

La transition énergétique est devenue une réalité incontournable pour les entreprises marocaines, tant pour les grandes structures que pour les PME. Aujourd’hui, il y a une réelle prise de conscience générale des défis en matière de durabilité et de compétitivité. Les grandes entreprises ont été parmi les premières à s’engager sur cette voie en mettant en place des infrastructures d’énergies renouvelables, des stratégies d’efficacité énergétique au sein de leurs processus industriels, et des partenariats en faveur de l’innovation technologique. Pour ce qui est des PME, le chemin est plus complexe mais tout aussi nécessaire.

Malgré les contraintes budgétaires, elles s’efforcent d’intégrer les ENR à travers des initiatives à plus petite échelle, telles que l’installation de panneaux solaires pour répondre à leurs besoins énergétiques, en particulier dans des secteurs comme l’agriculture ou le bâtiment, ou encore l’intégration de pratiques d’économie circulaire dans leurs modèles économiques pour réduire leur empreinte carbone.

Pour ce qui des stratégies, nous avons, tout d’abord, l’investissement direct dans les infrastructures d’énergie renouvelable, comme le solaire et l’éolien. Les grandes entreprises, notamment dans les secteurs industriels, prennent des initiatives pour intégrer ces technologies à leurs processus de production. Par exemple, elles installent des panneaux solaires sur leurs sites ou participent à des projets de production d’énergie verte à grande échelle. Cela leur permet de réduire leur dépendance aux énergies fossiles tout en respectant leurs objectifs de durabilité.

Ensuite, nous avons l’efficacité énergétique qui devient un axe majeur. On observe de plus en plus d’entreprises adopter des technologies intelligentes pour optimiser leur consommation énergétique. Que ce soit à travers l’utilisation de systèmes de gestion de l’énergie, de processus industriels améliorés, ou encore la modernisation des équipements industriels pour les rendre moins énergivores, l’objectif est de consommer moins tout en étant plus performant. Enfin, un autre levier important est la collaboration. Les entreprises, grandes et petites, doivent nouer des partenariats avec des startups spécialisées dans les technologies vertes, car ces collaborations permettront non seulement de mutualiser les connaissances mais aussi de développer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Comment le Cluster EnR accompagne-t-il l’industrie dans sa transformation énergétique ?

Le Cluster ENR quant à lui joue un rôle d’accélérateur dans cette transition énergétique. Actuellement, il compte plus de 250 membres acteurs de l’écosystème afin de soutenir le développement d’un écosystème industriel dynamique et durable. Le Cluster réunit des institutionnels, des universités, des centres de recherche, ainsi que des acteurs du secteur privé et public.

Il propose différents services, et ce, sur plusieurs niveaux, pour accompagner les entreprises dans leur démarche de verdissement de leurs activités, que ce soit de l’assistance technique, des conseils dans les prises de décision, l’accès aux financements verts…

Par ailleurs, le Cluster a mis en place un guide des financements verts dans ce sens afin de faciliter l’accès à l’information, les mises en contact et la formation, à travers l’organisation de plusieurs ateliers couvrant les sujets d’actualité. Le but est de renforcer les compétences du tissu industriel marocain, ou encore l’innovation grâce à son incubateur Greentech. Celui-ci favorise l’essor de projets et produits verts innovants pouvant répondre non seulement aux problématiques des entreprises mais aussi aux défis climatiques actuels.

Comment le Cluster EnR soutient-il les entreprises dans la démarche de décarbonation, notamment face aux nouvelles régulations ?

La décarbonation est effectivement devenue un enjeu stratégique, surtout avec l’introduction du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) par l’Union Européenne. Ce mécanisme – qui imposera des taxes sur les importations en fonction de l’empreinte carbone des produits, va affecter directement les entreprises marocaines exportatrices, notamment dans des secteurs comme le textile, l’automobile et l’agroalimentaire – peut faire peur. Mais en réalité, il constitue une opportunité pour les entreprises de faire la différence et d’être encore plus compétitives, et cela, en les poussant à accélérer leur transition vers des modèles durables.

Pour rappel, rien qu’en 2021, le Maroc a exporté environ 25,5 milliards de dirhams de produits vers l’UE. Ce chiffre démontre l’ampleur de l’impact potentiel de cette régulation. Le Cluster ENR soutient activement les entreprises marocaines pour qu’elles se préparent à ces nouvelles régulations à travers plusieurs actions concrètes. Tout d’abord, l’association aide les entreprises à comprendre et anticiper les impacts du CBAM à travers des services de conseil stratégique personnalisé. Elle organise aussi régulièrement des ateliers et des formations pour aider les différents acteurs à rester informés des évolutions réglementaires et des nouvelles technologies à même de les aider à répondre à ces exigences tout en améliorant leur compétitivité.

Le Cluster veille également à identifier les opportunités de financement vert pour soutenir ces transformations, cela en collaborant avec des partenaires financiers locaux et internationaux. Notre objectif est que, d’ici 2026, un maximum d’entreprises marocaines aient réduit leur empreinte carbone de manière significative, et donc minimisé les coûts liés à ces nouvelles régulations.

Les mécanismes de financement vert sont cruciaux pour permettre aux entreprises de s’adapter à la transition énergétique. Comment le Cluster EnR aide-t-il ses membres à accéder à ces financements et à en tirer parti pour moderniser leurs modèles d’affaires ?

En effet, le financement vert est un pilier central qui permet aux entreprises de s’engager pleinement dans la transition énergétique. Aujourd’hui, le Maroc dispose (et propose) de plusieurs mécanismes et sources de financement aux entreprises énergivores.

Ces financements ont été recensés et regroupés au niveau du Guide de financement vert élaboré par le Cluster, en partenariat avec l’AMEE et l’AMISOLE. Un guide que nous veillons à mettre à jour régulièrement, et qui a pour objectif de sensibiliser les entreprises aux opportunités de financement vert disponibles et de faciliter les mises en relation avec les banques, les fonds d’investissement ou les institutions internationales comme la Banque européenne d’investissement (BEI).

Pour rappel, cette dernière a débloqué près de 300 millions d’euros pour des projets d’énergie durable au Maroc, ces dernières années. Le Cluster s’est résolument engagé à sensibiliser les entreprises aux bonnes pratiques en matière de financement vert et aux nouvelles opportunités qui se présentent. L’objectif est de rendre ces outils accessibles, surtout aux petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent une grande partie du tissu industriel marocain mais qui ont parfois du mal à accéder aux financements.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO