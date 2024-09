Dislog finalise l’acquisition de Chef Sam pour 40 millions d’euros en cash

Après l’acquisition du distributeur français « Taste Distribution », de la marque « Carré Suisse » et de l’industriel « Cultures de France », Dislog Group annonce avoir finalisé l’acquisition de 100% des parts de la société « Build a Better World – Chef Sam », distributeur européen de marques alimentaires.

Chef Sam distribue plusieurs marques telles que Vitacoco, Pastoret, Heura, Trip, La Vie… et est également actionnaire de plusieurs sociétés de produits de grande consommation, notamment Midnight, Chic&Love, Chipoys, Coliflow ou Family Love, indique un communiqué de Dislog.

Ce nouveau jalon permettra au conglomérat de produits de grande consommation et de santé au Maroc de développer ses activités industrielles et de distribution en Espagne, au Portugal, en France, au Benelux, en Pologne et au Royaume-Uni, fait-on savoir.

Avec cette acquisition, Dislog Group réalise ses nouvelles ambitions stratégiques. Les activités françaises du groupe, « Taste Distribution » et « Culture de France », seront désormais opérationnellement rattachées à « Chef Sam » à Barcelone, qui devient le siège européen de Dislog, annonce-t-on.

À noter que cette transaction s’est faite auprès de trois actionnaires européens : Bernard Hours, Rafa Esteve et José Cano, trois anciens directeurs de Danone Europe et du fonds d’investissement Nexus, pour un prix net de 40 millions d’euros en cash. Les cédants resteront administrateurs au conseil d’administration de « BBW », qui devient « Dislog Europe » et qui sera présidé par Moncef Belkhayat.

Dislog Group, à travers Dislog Europe, consolide ainsi son positionnement de leader de la distribution européenne avec 115 millions d’euros de volume d’affaires. Le groupe opère en tant que distributeur en Espagne, au Portugal, en France, au Benelux, en Pologne, en Roumanie, et en Angleterre, co-géré par Omar Bennis et Jone Cano.

« Cette acquisition est un nouveau jalon pour Dislog Group, qui passe d’une entreprise locale à un groupe marocain régional opérant dans 10 pays. Notre défi sera de réussir une expansion sud-nord, permettant de créer des synergies et de la valeur pour notre pays, pour nos actionnaires et pour nos collaborateurs. À cette occasion, j’invite les industriels nationaux à penser à exporter leur marque via Dislog Group Europe, qui devient un agrégateur d’exportation pour l’industrie nationale. Enfin, je souhaite la bienvenue à nos 150 collaborateurs européens au sein de la famille Dislog Group », a déclaré Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group, cité dans le communiqué.

Dislog Group a été accompagné dans cette transaction par « Boughaleb & Associés / Cabinet Rhombus » sur la partie financière, et par « Hilmi Law Firm / Cabinet Rafael Palop Cabin et Galhis et Olivier Paquereau Cabinet Arst Avocats » sur la partie juridique. Le cabinet « Grant Thornton Espagne » accompagne les cédants.

S.L.